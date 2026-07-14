Przemysław Czarnek w TV Republika stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii Europejskiej i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski.

- Zmusiłbym na arenie międzynarodowej Ukrainę do radykalnej zmiany kursu wobec Polski i Polaków. Nie tylko jeśli chodzi o kwestie historyczne, ale także jeśli chodzi o przeszłość i przyszłość - powiedział.

Były minister edukacji przekonywał, że Polska jest ważnym państwem zarówno z punktu widzenia odbudowy Ukrainy, jak i procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Czarnek: UE powinna wstrzymać finansowanie Ukrainy

- Mamy ogromnie wiele narzędzi. Jesteśmy państwem położonym w strategicznym miejscu dla odbudowy Ukrainy. Jesteśmy państwem, które ma strategiczne oddziaływanie, jeśli chodzi o NATO i możliwość integracji Ukrainy z Unią Europejską. Na wiele możliwych sposobów można dziś Ukraińców do tego zmusić, tylko trzeba chcieć - mówił.

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Najdalej idącą propozycją polityka PiS było uzależnienie dalszego wsparcia dla Ukrainy od zmiany jej polityki wobec Polski.

- Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - stwierdził.

Tusk odpowiada Czarnkowi. "Zabójcza polityka"

Do wypowiedzi byłego ministra edukacji odniósł się premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Paryżu. Szef rządu skrytykował propozycję wstrzymania wsparcia dla Ukrainy, określając ją jako element "licytacji na antyukraińskość".

- To są idiotyczne słowa. To jest właśnie ta licytacja na antyukraińskość. To polityka zabójcza - powiedział Tusk. Premier podkreślił, że w interesie Polski leży dalsze wspieranie Ukrainy w obronie przed Rosją.

- W bezpieczeństwie Polski leży skuteczna obrona Ukrainy przed Rosją. Koniec, kropka - zaznaczył.

Premier podkreślił jednocześnie, że mimo krytycznej oceny rządów PiS, pozytywnie ocenia decyzję o udzieleniu Ukrainie pomocy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

- Jeśli o jakiejś decyzji mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach, to była decyzja o udzieleniu natychmiastowej pomocy Ukrainie, bo dzięki temu być może Ukraina przetrwała te najtrudniejsze dni i tygodnie. Polska ma powód do dumy - stwierdził.

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PiS z projektem uchwały ws. Ukrainy

To kolejna w ostatnich dniach wypowiedź Przemysława Czarnka dotycząca relacji z Ukrainą. W piątek polityk poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt uchwały Sejmu sprzeciwiającej się dalszemu procesowi integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Jak argumentował, Ukraina nie powinna zostać członkiem Wspólnoty, dopóki - w jego ocenie - odwołuje się do tradycji UPA i nie rozliczy zbrodni wołyńskiej. PiS chce, by projekt został rozpatrzony podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.