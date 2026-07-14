Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin wezwało stronę europejską do zachowania ostrożności w wypowiedziach i działaniach dotyczących Morza Południowochińskiego. Według Pekinu ma to zapobiec pogorszeniu relacji i współpracy między Chinami a Unią Europejską.

Chiny reagują na stanowisko UE

Rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian oświadczył, że Europa nie jest stroną sporu i nie powinna wypowiadać się na temat chińskiej suwerenności nad spornym akwenem.

- Europa nie jest stroną sporu dotyczącego Morza Południowochińskiego i nie ma prawa wypowiadać się na temat uzasadnionej suwerenności terytorialnej Chin oraz ich praw i interesów morskich na tym akwenie - powiedział.

Jak poinformował, Pekin wezwał dyplomatów poszczególnych państw i przekazał im "stanowcze protesty". Była to reakcja na niedzielne oświadczenie grupy 14 krajów oraz późniejsze stanowisko Unii Europejskiej, w których uznano, że ekspansywne roszczenia Chin na Morzu Południowochińskim nie mają podstaw prawnych.

Spór o wyrok trybunału w Hadze

W wydanej deklaracji 14 państw, w tym Filipiny, Japonia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia, przypomniało o orzeczeniu Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze z 2016 r. Sygnatariusze podkreślili, że wyrok jest ostateczny i wiążący, a chińskie roszczenia oparte na tzw. "historycznych prawach" nie znajdują podstaw w Konwencji ONZ o prawie morza.

Państwa sygnatariusze wezwały również Pekin do uznania orzeczenia oraz wyraziły sprzeciw wobec wykorzystywania straży przybrzeżnej, wojska i formacji paramilitarnych do zastraszania innych państw na morzu i w powietrzu.

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Pekin odrzuca wyrok od lat

Spór o Morze Południowochińskie trwa od wielu lat. W 2013 r. Filipiny skierowały sprawę do trybunału w Hadze po przejęciu przez Chiny kontroli nad jedną ze spornych płycizn. Trzy lata później trybunał uznał, że chińska koncepcja tzw. linii dziewięciu kresek nie ma podstaw prawnych.

Pekin od początku odrzuca to orzeczenie. Jeszcze w ubiegłym tygodniu rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning podkreśliła, że wyrok "nie ma mocy wiążącej", a Chiny nie zaakceptują opartych na nim roszczeń.

Morze Południowochińskie pozostaje jednym z najbardziej zapalnych regionów świata. Przez akwen przebiega szlak handlowy o wartości ponad trzech bilionów dolarów rocznie, a w ostatnich latach regularnie dochodzi tam do incydentów z udziałem chińskiej straży przybrzeżnej i jednostek filipińskich.