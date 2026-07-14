"Bardzo nas to ciekawi". Żurek wysłał pismo do ICE w sprawie Ziobry

"Właśnie wysłałem pismo do ICE ws. posła Ziobry. Zwróciłem się do p.o. dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji - na jakiej podstawie prawnej Z. Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi" - poinformował Żurek na platformie X.

Minister przekazał, że poinformował stronę amerykańską, iż na Ziobrze ciąży 26 zarzutów kryminalnych. "Przypominam, że polskie władze unieważniły mu paszporty (standardowy i dyplomatyczny), a Węgry cofnęły mu status uchodźcy, nadany przez rząd V. Orbana. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski" - napisała Żurek. Do wpisu dołączył zdjęcia pisma skierowanego do szefa ICE.

Już przed tygodniem Żurek zapowiedział, że przygotowuje pismo skierowane do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE, by zapytać, na jakiej podstawie Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Minister przypomniał, że Węgry cofnęły Ziobrze status uchodźcy.

Areszt tymczasowy dla Zbigniewa Ziobry. Sąd utrzymał decyzję w mocy

Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Sędzia Ptaszek podała też, że sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec byłego szefa MS, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii.

Dopytywana o uzasadnienie wydanych w poniedziałek postanowień podała, że - jeśli chodzi o ENA - chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie UE lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku - analogicznie - o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii.

Dodała, że orzeczenia te są niezaskarżalne.

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Tymczasem 1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców.

- Sąd uznał, że te zarzuty, które są najistotniejsze, dotyczą najpoważniejszych przestępstw, tam, gdzie wchodzi duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały uprawdopodobnione - podkreślała wówczas rzeczniczka prasowa sądu ds. karnych, sędzia Anna Ptaszek.

Bezpośrednio po decyzji sądu o oddaleniu zażaleń na areszt prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak informował, że w sprawie Ziobry "wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie". - Będę się musiał zastanowić, czy ustne uzasadnienie jest wystarczające, czy jednak zaczekać na uzasadnienie pisemne - powiedział wtedy prokurator.