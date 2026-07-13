Pacjent zmarł w łazience Szpitala Południowego. "Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było"

Do zdarzenia miało dojść w sierpniu 2025 roku. Starszy mężczyzna został przyjęty na oddział warszawskiego Szpitala Południowego z powodu biegunki.

Pacjent udał się do łazienki około północy. Cztery godziny później odnaleziono go martwego. U zmarłego stwierdzono stężenie pośmiertne, co oznacza, że nie żył od blisko czterech godzin. Jak podkreśla portal, personel szpitala powinien był stale monitorować stan zdrowia mężczyzny, jednak tak się nie stało.

Ponadto dziennikarze zauważają, że pomimo niecodziennych okoliczności śmierci pacjenta, dyrekcja Szpitala Południowego nie przekazała sprawy prokuraturze, lecz podjęła decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok w szpitalnym prosektorium.

Pacjent zmarł w łazience Szpitala Południowego

Redakcja Zero.pl opublikowała fragment nagrania audio z przebiegu sekcji 12 sierpnia 2025 roku, na którym lekarz patomorfolog Kamil Sokół rozmawia z koordynatorem prosektorium Arturem Habowskim. Nagranie wykonał pomocnik sekcyjny, który był w sporze ze swoim przełożonym.

Na początku nagrania możemy usłyszeć, jak szef prosektorium określa sytuację słowami "to jest trochę syf" i dodaje, że "trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było". Lekarz odpowiada na to: "Okej, no dobra".

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Koordynator następnie informuje lekarza, że pacjent sam odpiął kroplówkę i poszedł do łazienki, nie informując o tym personelu. Jak się dowiadujemy, zmarły mężczyzna był po trzech zawałach serca, miał tętniaka koniuszkowego i przeszedł zabieg angioplastyki. - Okej, to zaraz zobaczymy, czy mu coś nie pękło, dobra - powiedział lekarz.

- Myślę, że to będzie tętniak tego serca i będzie tamponada - stwierdził szef prosektorium. - Jasne. Dobra, to wydrukuj mi epikryzę przynajmniej - odparł lekarz.

- Wczoraj pół walki, k...., z tym systemem całym, bo przecież, k...., żeby prokurator się nie wje... do szpitala na to, co odje...." - mówił później szef prosektorium. Z kolei okarcie zgonu powiedział, że "jest tam zrobiona, tylko jest spier......". - W sensie jest, wiesz... Co oni mieli wpisać? - pytał retorycznie.

Jak wskazał, pracownicy szpitala "dali d...", ponieważ powinni byli "chociaż k.... przejść co godzinę i zobaczyć, czy mają wszystkich pacjentów". - Oni poszli spać, gościu też spał. Zaje....... Kroplówkę wypiął i tak... Ale tak to w praktyce wygląda, nie? Przecież wypiął się sam o 24 z minutami i go znaleźli dopiero o 4 rano - mówił.

Rodzina nie wiedziała o okolicznościach śmierci bliskiego

13 sierpnia do szpitala przyjechała rodzina zmarłego, aby odebrać kartę zgonu i dopełnić wszystkich formalności. Jak wynika z kolejnego nagrania, bliscy zostali poinformowani przez koordynatora prosektorium, że przyczyną śmierci było chore serce.

- Wie pani, to ja powiem szczerze, ja dawno nie widziałem tak schorowanego serca. Naprawdę. Serce naprawdę miał schorowane - powiedział do krewnych zmarłego. Bliscy byli zaskoczeni, ponieważ wiedzieli o odwodnieniu, ale nie spodziewali się problemów z sercem.

Koordynator mówił dalej: - Zaburzenia elektrolitowe typowo poszły. Przez to doszło do zatrzymania. Poza tym stan po starym, rozległym zawale, ten zawał był duży. Śluzak w sercu. To też nie jest dobrze. Ten śluzak to też zajmuje powierzchnię serca i też serce bardzo obciąża. Dodatkowo stan po tych udarach, po angioplastyce. To są tak duże obciążenia dla organizmu, że naprawdę, no - mówił.

Rodzina nie została poinformowana o tym, że mężczyzna zmarł w toalecie i został znaleziony po kilku godzinach. Dziennikarze Zero.pl zapytali o to ówczesnego koordynatora prosektorium.

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- W rozmowie z rodziną nie przekazałem okoliczności, w których doszło do śmierci, bo nie byłem do tego upoważniony. Byłem koordynatorem prosektorium i moim obowiązkiem było wydać kartę zgonu. To lekarze są od informowania o okolicznościach zgonu - wyjaśnił.

Odnosząc się do swoich wypowiedzi z nagrania, dodał: - Przyznaję, że z perspektywy czasu moje słowa z nagrania nie brzmią dobrze. Są głupie żarty, trochę żargonu, z boku wygląda to źle. Ale chodziło mi o to, że jest trudna sprawa i że trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Przecież nie miałem możliwości nakazać lekarzowi, jak ma wyglądać sekcja. Tak samo stwierdzenie przyczyny zgonu – to wyłączna kompetencja lekarza - podkreślił.

Sprawą zajmują się obecnie organy ścigania. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące nieumyślnego narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

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mbd / polsatnews.pl