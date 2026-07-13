Ważny komunikat armii. Wojsko wyjedzie na ulice Polski

Polska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w mediach społecznościowych o planowanych szkoleniach wojskowych. W związku z manewrami mieszkańcy niektórych miejscowości mogą okresowo obserwować przemieszanie się pojazdów wojskowych. Armia poinformowała o zasadach, jakich należy przestrzegać w takich sytuacjach.

Kolumna pojazdów wojskowych na drodze.
X/Sztab Generalny WP (zdj. ilustracyjne)
Wojsko wyjedzie na drogi. Armia z ważnym apelem

Jak przekazało w komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ, celem treningów jest utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych. Wskazano, że ćwiczenia odbędą się w dniach 13 i 14 lipca.

 

Szkolenia odbędą się na północno-wschodnim obszarze Polski i dotyczą wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

 

"Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych" - wskazało DORSZ. Zaznaczyło, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej polskiego wojska.

 

Wojsko wyjedzie na drogi. Armia z ważnym apelem 

"W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych" - podkreślono w komunikacie.

 

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Zaapelowano także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Wyjaśniono, że "publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych".

 

"Razem zadbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo" - podsumowano w komunikacie.

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Adam Gaafar / polsatnews.pl / PAP
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