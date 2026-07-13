Centrum kosmiczne w Polsce. Szef ESA: Wybraliśmy lokalizację
- Wybraliśmy Warszawę na lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce - przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim szef Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dr Josef Aschbacher. Premier zapewnił, że Polska staje się jednym z europejskich liderów "szeroko pojętej aktywności w kosmosie".
- Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólnie wybraliśmy Warszawę na lokalizację tego ośrodka - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim szef Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dr Josef Aschbacher.
Zaznaczył, że Polska będzie pierwszym z członków agencji, w których takie centrum powstanie, a które nie podpisało konwencji o utworzeniu ESA w 1975 roku.
Centrum ESA powstanie w Warszawie. "Polska staje się jednym z europejskich liderów aktywności w kosmosie"
Premier podkreślił, że decyzja Europejskiej Agencji Kosmicznej, dzięki której to w Polsce będzie mieścić się jedno z centrów ESA, to "bardzo ważny dzień", zarówno dla Warszawy, jak i Polski. - To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość - zauważył premier.
Dodał, że dzięki tej współpracy "Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie" - zarówno w kwestii rozwoju nauki, technologii, biznesu czy bezpieczeństwa.
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Zapewnił, że placówka będzie działać w obszarze "dual-use" i poprawi bezpieczeństwo w kraju oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, takich jak powódź. Ułatwi również monitorowanie sytuacji na granicy. - Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu - mówił.
Centrum Kosmiczne w Polsce. Minister finansów: Dobra inwestycja w gospodarkę
- Podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, zwiększeniu, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Wiemy, że każde euro zainwestowane w ten sektor, w ten przemysł zwraca się sześcio- nawet siedmiokrotnie, więc jest to po prostu dobra inwestycja w polską gospodarkę - poinformował minister finansów Andrzej Domański.
Minister finansów wyjaśnił, że powstanie sieć koordynacji, wymiany informacji oraz konkretnych nakładów kapitałowych polskich miast i ośrodków naukowych. - Spółki z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, już niedługo utworzą specjalny fundusz, którego aktywa będą sięgały pół miliarda złotych, który będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Co więcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi specjalną linię finansowania dla samorządów na rzecz rozwoju infrastruktury sektora kosmicznego w konkretnych miastach - powiedział Domański.
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- Nie mam cienia wątpliwości, że sektor kosmiczny, przemysł kosmiczny, będzie kolejnym silnikiem napędowym polskiej gospodarki w kolejnych dekadach - ocenił Domański.
ESA, utworzona w 1975 r., koordynuje europejskie działania dotyczące badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz wspiera rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego w państwach członkowskich. Polska jest członkiem ESA od 2012 r.Czytaj więcej