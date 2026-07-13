Ukraińska premier złożyła rezygnację. Zełenski ma dla niej inne zadanie

Świat

Rada Najwyższa Ukrainy otrzymała oficjalną rezygnację Julii Swyrydenko ze stanowiska premiera - poinformowała agencja Reutera. Odwołanie polityk zapowiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Anonsował też objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Kijowa.

Portret kobiety w okularach, patrzącej w bok.
Ap/Mindaugas Kulbis
Julia Swyrydenko złożyła rezygnację ze stanowiska premiera Ukrainy

"Parlament rozpatrzy tę sprawę w najbliższym czasie, zgodnie z obowiązującą procedurą" – zapowiedział przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłana Stefanczuka. Wyraził przy tym wdzięczność ustępującej premier za kierowanie rządem "w trudnym dla kraju czasie".

 

Rada Najwyższa ma rozpatrzeć wniosek premier Ukrainy Julii Swyrydenko o dymisję jeszcze w tym tygodniu.

Ukraina. Julia Swyrydenko złożyła rezygnację ze stanowiska premiera

Odwołanie premierki zapowiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Anonsował też objęcie przez nią nadzoru nad "ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem" Kijowa.

 

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Julia Swyrydenko sprawowała funkcję premiera od 17 lipca 2025 r. Jak wynika z informacji ukraińskich mediów, nowym szefem rządu ma zostać Serhij Korecki, dotychczasowy prezes koncernu paliwowego Naftohaz Ukrainy.

Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
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