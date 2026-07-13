Policja została wezwana na plażę Seaton Carew w mieście Hartlepool na północnym-wschodzie Anglii w niedzielę godzinach popołudniowych. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o dwójce dzieci, które znalazły się w niebezpieczeństwie. Na miejsce zostali wysłani także ratownicy, medycy z Royal Navy i straż przybrzeżna.

Zginęli, ratując dzieci. Tragedia nad wodą w Wielkiej Brytanii

Jak przekazano w komunikacie, z pomocą ruszyli wcześniej dwaj mężczyźni, którzy weszli do wody w celu uratowania dzieci. Następnie zostali oni wydobyci z wody przez ratowników, lecz mimo podjętej akcji ratunkowej ich życia nie udało się uratować. Dzieci są bezpieczne - zostały uratowane i przewiezione do szpitala na badania.

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- Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom obu mężczyzn, którzy wzięli udział w tym tragicznym incydencie. (...) Pomimo wszelkich starań służb ratunkowych, niestety, stwierdzono zgon obu mężczyzn wkrótce po wydobyciu ich z morza - przekazał nadinspektor Glen Ward z policji w Cleveland, cytowany przez "The Guardian".

Policjant dodał także, że choć okoliczności śmierci nie budzą wątpliwości, zostanie przekazana dokumentacja dla koronera, a rodziny zmarłych mężczyzn otrzymały specjalistyczną pomoc.

"Zachowajcie szczególną ostrożność". Służby apelują po tragedii

- Chciałbym przypomnieć wszystkim, że otwarte wody wiążą się z poważnym ryzykiem. Wiemy, że w upały bywają kuszące, ale zachęcamy do powstrzymania się od wchodzenia na otwarte wody. Dzisiaj niestety byliśmy świadkami prawdziwej tragedii, jaka może się w związku z tym wydarzyć. (...) Zachowajcie szczególną ostrożność i cieszcie się ciepłą pogodą w możliwie najbezpieczniejszy sposób - dodał nadinsp. Ward.

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Do tragedii odnieśli się lokalni politycy. Jonathan Brash, poseł Partii Pracy z okręgu Hartlepool powiedział, że miasto przeżyło "tragedię rozdzierającą serce".

- Myślami jestem z rodzinami mężczyzn, którzy stracili życie, a także ze wszystkimi, których dotknął ten naprawdę tragiczny incydent - stwierdził Matt Vickers, poseł Partii Konserwatywnej.

"The Guardian" wskazał, że w wypadkach do których doszło nad wodą w Wielkiej Brytanii w czerwcu zginęło siedem osób, a w maju 15. W miniony piątek w zdarzeniach zginęli dwaj 18-latkowie.