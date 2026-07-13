Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje polski turysta

Świat

Nie żyje polski turysta, który spadł z Czarnego Szczytu z wysokości 200 metrów. O tragedii poinformowało słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS).

Ratownicy górscy w kaskach i kamizelkach obserwują śmigłowiec ratunkowy lecący nad skalistym, górzystym terenem.
HZS
Ratownicy HZS podczas akcji

Ratownicy słowaccy otrzymali wezwanie o pomoc dla Polaka w poniedziałek wczesnym popołudniem. Z HZS skontaktowała się jego partnerka, po utracie kontaktu z towarzyszem.

 

Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie, poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa.

Słowacja. Wypadek w rejonie Czarnego Szczytu. Nie żyje 40-letni Polak

Podczas wspinaczki w rejonie Czarnego Szczytu, który ma wysokość 2434 metrów, jeden z turystów spadł z wysokości 200 metrów do Doliny Dzikiej, która także bywa nazywana Wielką Zamarzłą Doliną.  

 

ZOBACZ: Tatry. Tragiczny wypadek w drodze na Rysy. Turystka nie żyje

 

Ratownicy o pomoc poprosili załogę śmigłowca. Na miejscu okazało się, że 40-letniemu Polakowi nie można było już pomóc.

 

Z eksponowanego terenu ratownicy ewakuowali partnerkę tragicznie zmarłego Polaka i przetransportowali ją do Starego Smokowca.

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
GÓRYPOLAKRATOWNICYSŁOWACJAŚWIATTATRYTRAGEDIATURYSTAWYPADEKWYPADEK ŚMIERTELNY

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 