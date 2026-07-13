Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje polski turysta

Ratownicy słowaccy otrzymali wezwanie o pomoc dla Polaka w poniedziałek wczesnym popołudniem. Z HZS skontaktowała się jego partnerka, po utracie kontaktu z towarzyszem.

Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie, poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa.

Słowacja. Wypadek w rejonie Czarnego Szczytu. Nie żyje 40-letni Polak

Podczas wspinaczki w rejonie Czarnego Szczytu, który ma wysokość 2434 metrów, jeden z turystów spadł z wysokości 200 metrów do Doliny Dzikiej, która także bywa nazywana Wielką Zamarzłą Doliną.

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Ratownicy o pomoc poprosili załogę śmigłowca. Na miejscu okazało się, że 40-letniemu Polakowi nie można było już pomóc.

Z eksponowanego terenu ratownicy ewakuowali partnerkę tragicznie zmarłego Polaka i przetransportowali ją do Starego Smokowca.