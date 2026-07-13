Rój dronów nad Moskwą. Są ofiary śmiertelne

"W miejscowości Pionierskij koło Istry trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku uderzenia drona. W mieście Sołniecznogorsk dwie osoby odniosły obrażenia po tym, jak dron uderzył w budynek mieszkalny" - przekazał gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał, że nad rosyjską stolicą zestrzelono i zneutralizowano w nocy 81 dronów. Według informacji agencji UNIAN kilka budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych w wyniku spadających dronów i odłamków.

Rosja. Nad Moskwą zestrzelono w nocy 81 ukraińskich dronów

Ukraińska armia zaatakowała dronami również rosyjską strefę przemysłową Kraju Stawropolskiego (Okręg Północnokaukaski). Gubernator regionu Władimir Władimirow poinformował, że atak spowodował pożar. Dodał, że płoną zbiorniki składu ropy naftowej w Wiaźnikach (region szarapowski).

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Przekazał również, że na miejscu zdarzenia działają służby ratownicze i straż pożarna, a także, że nie ma doniesień o ofiarach. - Zagrożenie ze strony dronów nadal istnieje w całym regionie. Zachowajcie czujność i ostrożność - dodał.

Okoliczni mieszkańcy opublikowali w mediach społecznościowych nagrania z miejsca zdarzenia.

BREAKING: An oil depot in Mikhaylovsk, Stavropol Krai, Russia, has sustained multiple strikes by Ukrainian drones. pic.twitter.com/1DNivVOzr1 — World Source News (@Worldsource24) July 13, 2026

25 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski zatwierdził niedawno 40-dniową "operację wpływu", która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraińska armia celuje w cele wojskowe, oraz w infrastrukturę paliwową i energetyczną. Te utrudniają Kremlowi finansowanie działań wojennych. Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) Ukrainy Robert "Magyar" Browdi poinformował, że w ciągu dwóch dni na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu zaatakowano 16 elektrowni.

Jak zauważył Reuters, nasilone ataki ukraińskie na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju. Negocjacje w celu zakończenia wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.