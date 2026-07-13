Tydzień nie zaczął się najlepiej. Od rana w poniedziałek miejscami na północnym wschodzie utrzymują się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, do tego nad większością Polski wiszą ciemne, deszczowe chmury. Aura w naszym kraju prędko się nie poprawi - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Deszcz i burze nie odpuszczą. Nawiedzą wiele miejsc

Poniedziałkowa aura bardziej może kojarzyć się z jesienią niż pełnią lata: jest pochmurnie i nieprzyjemnie, choć pod koniec dnia na południowym zachodzie pojawią się rozpogodzenia.

ZOBACZ: Upał dosłownie wyparował z Polski. Ale wiemy, kiedy może wrócić

Zdecydowanie gorzej będzie we wschodniej połowie kraju. Na terenach od Podlasia przez wschodnie Mazowsze, Lubelszczyznę, po wschodnią połowę województwa świętokrzyskiego i północ podkarpackiego mogą pojawić się burze. Najsilniejsze pojawią się od godz. 16:00 i będą osiągać coraz większe natężenie - prognozuje IMGW.

Jak podkreślają synoptycy, w trakcie tych burz trzeba uważać przede wszystkim na ulewy, które na Lubelszczyźnie mogą punktowo przynieść od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami w ich trakcie porywy wiatru osiągną do 65 km/h.

WXCHARTS W poniedziałek po południu na wschodzie pojawią się najsilniejsze burze - wynika z prognoz IMGW

Mimo nieprzyjaznej aury w wielu miejscach wyraźnie da się odczuć postępującą zmianę w pogodzie. Chodzi o temperatury, które wyraźnie wzrosną. Na zachodzie miejscami dojdą one do 28 st. C, a w centrum będą o około trzy stopnie niższe.

ZOBACZ: Nadchodzi czas wyraźnego chłodu. Nocami jednocyfrowe temperatury

Tylko nad samym Bałtykiem oraz na południowym wschodzie będzie wyraźnie chłodniej: 19-22 st. C.

To będzie początek zdecydowanego ocieplenia, które za kilka dni osiągnie znaczne rozmiary, choć nie tak imponujące jak pod koniec czerwca.

Upał na horyzoncie. Deszcz i burze jednak nie znikną

Począwszy od poniedziałku stopniowo do Polski zacznie napływać coraz więcej ciepłego powietrza. Najnowsze prognozy wskazują, że do połowy tygodnia w dużej części kraju będzie przeważnie od 24-25 do 27-29 st. C, a potem jeszcze więcej.

ZOBACZ: Jesienna aura uczepi się połowy Polski. Głęboki podział przez kolejne dni

Ocieplenie nie oznacza jednak spokojnej aury. Cały czas będziemy mieli do czynienia z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami z silnymi podmuchami wiatru, dochodzącymi do 60-65 km/h.

WXCHARTS Nad Polską przechodzą burze i ulewy. Podobnie będzie przez kolejne dni

Mocniej lato zaznaczy swoją obecność w drugiej połowie tygodnia. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to w okolicach czwartku znowu zrobi się upalnie: na północnym zachodzie lokalnie może być 31 st. C. Tego dnia pogoda złagodnieje i burze powinny zniknąć, choć wciąż przelotnie popada.

WXCHARTS W okolicach weekendu może nastąpić apogeum upałów, z temperaturami dochodzącymi do 32 st. C

Fala upałów nasili się pod koniec tygodnia. W piątek w większości Polski będzie od 28 do 32 st. C i nawet na zwykle najchłodniejszej Suwalszczyźnie i terenach podgórskich termometry pokażą około 26 st. C.

WXCHARTS IMGW prognozuje ocieplenie, z temperaturami dochodzącymi do nawet 32 stopni

Lokalne deszcze i burze tego dnia nie obniżą znacząco temperatur, choć przyniosą porywy wiatru do 70 km/h.

Burze wrócą z nową siłą. Potem znów bardziej jesiennie

Mieszanka upału i lokalnych burz czeka nas przez cały weekend. Będzie przeważnie od 27 do 30 st. C, choć początkowo na wschodzie upał może sięgnąć 32 st. C. Sobotnie i niedzielne burze mogą się okazać znacznie silniejsze niż w pierwszej części tygodnia. Oprócz ulew przyniosą gradobicie i wichury, dochodzące w porywach nawet do 75-80 km/h.

ZOBACZ: "Cichy zabójca" uderzył w Europę. WHO podało niepokojące dane

Po weekendzie czeka nas ponowne ochłodzenie, a pogoda zacznie przypominać tę, z jaką mamy do czynienia obecnie. To oznacza temperatury niewiele wyższe niż 20 st. C, a w wielu miejscach w ciągu dnia będzie kilkanaście stopni.

WXCHARTS W przyszłym tygodniu czeka nas kolejne ochłodzenie. Znowu miejscami w ciągu dnia temperatury wyniosą kilkanaście stopnie

Wiele wskazuje na to, że od lokalnego deszczu i burz jeszcze nie odpoczniemy, przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia.