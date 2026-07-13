Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w rosyjskim ataku na statek pływający pod banderą Togo - poinformował w poniedziałek szef władz administracji wojskowej regionu Ołeh Kiper. Jednostka zacumowana była w jednym z portów w obwodzie odeskim Ukrainy.

Rosja przypuściła atak podczas rozładunku nawozów mineralnych. W wyniku uderzenia w nadbudówkę statku wybuchł pożar i uszkodzona została infrastruktura portowa - dodał Kiper.

- To kolejny rosyjski atak na cywilną infrastrukturę portową Ukrainy, zagrażający bezpieczeństwu żeglugi międzynarodowej, stabilności handlu międzynarodowego i bezpieczeństwu żywnościowemu świata - oświadczył wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksij Kułeba w serwisach społecznościowych.

Rosja zaatakowała ukraiński port. Trafili statek z Afryki, są ofiary

Administracja Portów Morskich Ukrainy przypomniała, że w ciągu ostatnich kilku dni rosyjskie ataki spowodowały śmierć sześciu osób. "Byli to pracownicy przemysłu portowego, kierowcy i marynarze, którzy wykonywali swoją pracę i nie mieli nic wspólnego z działaniami wojennymi" - podkreśliła organizacja w oświadczeniu przytoczonym przez portal Ukrainian National News. Z kolei w poniedziałek Koncern Kernel Holding, producent i największy ukraiński eksporter zbóż, wstrzymał działania w porcie w Czarnomorsku. Firma przekazała, że ostatni z rosyjskich ataków, do jakich doszło od piątku do niedzieli, były jednymi z największych od początku wojny i uszkodziły m.in. magazyny zboża i oleju słonecznikowego oraz infrastrukturę przeładunkową. Termin przywrócenia działalności jest niepewny - dodała. ZOBACZ: Rosyjski dron spadł u sąsiada Ukrainy. Doszło do eksplozji W ciągu ponad czterech lat od inwazji na Ukrainę Rosja wielokrotnie atakowała morskie szlaki eksportowe, uderzając w porty o kluczowym znaczeniu dla handlu zagranicznego i gospodarki wojennej. Częstym celem ataków był głębokowodny port Czarnomorsk nad Morzem Czarnym - podkreśliła agencja Reutera. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek, że jego siły uderzyły w infrastrukturę tego portu twierdząc, że była ona wykorzystywana do obsługi ładunków wojskowych dla ukraińskich sił zbrojnych