- Im dłużej trwa wojna, tym jest mniejsza szansa, że większość Ukraińców, którzy wyjechali po roku 2022, do kraju wróci - ocenił w "Najważniejszych pytaniach" w Polsat News dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

Jak dodał ekspert, potrzebne będzie też "pojednanie ukraińsko-ukraińskie po wojnie".

Konończuk zaznaczył, że mamy dziś też liczne napięcia wewnątrz Ukrainy. - Gdzie Ukraińcy, którzy zostali, mówią do tych, którzy wyjechali: "Wy w ogóle nie macie prawa mówienia, wypowiadania się o sprawach ukraińskich. Nie płacicie podatków, nie walczycie, to na was nie spadają rakiety" - przekazał.

"Potrzebne będzie pojednanie ukraińsko-ukraińskie". Ekspert o zakończeniu wojny na Wschodzie

- To będzie duże wyzwanie, jakie stanie przed społeczeństwem ukraińskim po tym, kiedy wojna się skończy. A kiedy się skończy, potrzebna będzie rozmowa i porozumienie ukraińsko-ukraińskie - podkreślił dyrektor OSW.

- Myślę, że na taką skalę państwo ukraińskie się do tego nie przygotowuje - ocenił Konończuk. - Bo dzisiaj ma ważniejszy problem, jakim jest wojna obronna - zaznaczył.

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Ekspert przekazał, że "im dłużej wojna będzie trwała, tym mniej osób wróci". - Z drugiej strony jest też pytanie, na ile to będzie bezpieczny kraj do mieszkania - dodał.

- Czy może też część osób, które dzisiaj niekoniecznie są w armii, ale w związku z tym, że są w wieku poborowym, to wyjeżdżać nie mogą, jednak nie zdecyduje się na wyjazd - podkreślił ekspert. - Wszyscy migranci, uchodźcy, którzy są już piąty rok poza krajem, a ich dzieci poszły do szkół i często lepiej mówią po polsku, niemiecku, czesku, niż po ukraińsku, będą mieli trudniejszy powrót - dodał.