Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB. Burze przejdą przez niemal połowę Polski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami i silnym deszczem dla ośmiu województw. Gwałtowne zjawiska pogodowe prognozowane są dla wschodniej części kraju. Alert wydało również RCB. "Słuchaj poleceń służb" - przekazano.
Wydany w poniedziałek alert I stopnia przed burzami obejmie całe woj. podlaskie, wschód woj. warmińsko-mazurskiego, północną część woj. mazowieckiego i woj. lubelskiego oraz Skierniewice i pow. skierniewicki w woj. łódzkim.
Na wskazanym obszarze wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, a lokalnie także porywy wiatru do 70 km/h oraz grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 16.00 w poniedziałek i wygasną o północy.
Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW przed opadami deszczu i silnym wiatrem
Z kolei dla woj. świętokrzyskiego, południowej części woj. łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego, północy woj. podkarpackiego oraz powiatów położonych na północnym wschodzie woj. małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem i burzami.
Wysokość opadów wyniesie tam od 40 mm do 60 mm, a lokalnie nawet 80 mm. W czasie burz możliwe są porywy do 60 km/h i drobny grad. Ostrzeżenia II stopnia wejdą w życie o godz. 20.00 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godz. 11.00 we wtorek.
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Niższy, pierwszy stopień alertu przed silnym deszczem i burzami został ogłoszony przez Instytut dla pozostałej części woj. podkarpackiego oraz powiatów na południowym wschodzie woj. małopolskiego.
Tam prognozowane są opady o wysokości 20-40 mm oraz burze, którym może towarzyszyć wiatr osiągający w porywach 60 km/h i drobny grad. Wskazane ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 23.00 w poniedziałek do godz. 11.00 we wtorek.
Alert RCB. "Słuchaj poleceń służb"
Z powodu prognozowanych intensywnych opadów deszczu oraz burz alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz w części woj. łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. - Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb - ostrzegło RCB.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.Czytaj więcej