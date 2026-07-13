Wydany w poniedziałek alert I stopnia przed burzami obejmie całe woj. podlaskie, wschód woj. warmińsko-mazurskiego, północną część woj. mazowieckiego i woj. lubelskiego oraz Skierniewice i pow. skierniewicki w woj. łódzkim.

Na wskazanym obszarze wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, a lokalnie także porywy wiatru do 70 km/h oraz grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 16.00 w poniedziałek i wygasną o północy.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW przed opadami deszczu i silnym wiatrem

Z kolei dla woj. świętokrzyskiego, południowej części woj. łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego, północy woj. podkarpackiego oraz powiatów położonych na północnym wschodzie woj. małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem i burzami.

Wysokość opadów wyniesie tam od 40 mm do 60 mm, a lokalnie nawet 80 mm. W czasie burz możliwe są porywy do 60 km/h i drobny grad. Ostrzeżenia II stopnia wejdą w życie o godz. 20.00 w poniedziałek i pozostaną w mocy do godz. 11.00 we wtorek.

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Niższy, pierwszy stopień alertu przed silnym deszczem i burzami został ogłoszony przez Instytut dla pozostałej części woj. podkarpackiego oraz powiatów na południowym wschodzie woj. małopolskiego.

Tam prognozowane są opady o wysokości 20-40 mm oraz burze, którym może towarzyszyć wiatr osiągający w porywach 60 km/h i drobny grad. Wskazane ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 23.00 w poniedziałek do godz. 11.00 we wtorek.

Alert RCB. "Słuchaj poleceń służb"

Z powodu prognozowanych intensywnych opadów deszczu oraz burz alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz w części woj. łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. - Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb - ostrzegło RCB.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.