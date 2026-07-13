Informację przekazał w poniedziałek portal Ukrainska Prawda, powołując się na własne źródła w prezydenckiej administracji. Jak wynika z doniesień portalu, miało się już odbyć spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Koreckim, podczas którego szef państwa zaproponował prezesowi Naftohazu objęcie urzędu premiera.

Serhij Korecki - nowy premier Ukrainy? Media o rozmowie z Zełenskim

Korecki miał zgodzić się na przyjęcie tej propozycji, choć zdaniem dziennikarzy była ona dla niego zaskoczeniem. Ukrainska Prawda przekazała, że w czasie tego spotkania Zełenski miał określić główne priorytety działań nowego rządu: przygotowanie kraju do prawdopodobnie najcięższej zimy, ochrona infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizacja sytuacji ekonomicznej oraz efektywne koordynowanie wsparcia międzynarodowego.

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Według portalu, wybór Koreckiego na stanowisko premiera ma wynikać m.in. z pozytywnej oceny jego działalności jako szefa koncernu Ukrnafta. Firma znacznie poprawiła wyniki finansowe w czasie, gdy kierował nią Korecki.

Prezydent Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad „ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Niedługo po tym Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Ogłaszając dymisję Swyrydenko, Zełenski podkreślił, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach organów ścigania.

Ruch Zełenskiego, zmiana na stanowisku premiera

"Porozumienia Ukrainy z partnerami dotyczące odbudowy wymagają osobnej i skoncentrowanej uwagi. W związku z tym w Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, aby zapewnić wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej" - napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

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Prezydent Ukrainy zaznaczył, że omówił szczegóły z premier Julią Swyrydenko. "Ustaliliśmy, że te zmiany wymagają odnowienia składu Rady Ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i efektywną pracę jako premier, za lata owocnej służby w ukraińskim zespole" - podkreślił we wpisie.

"Omówiliśmy z prezydentem wyzwania stojące przed naszym państwem oraz zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu i relacji z partnerami międzynarodowymi. Dzisiaj niezwykle ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia Ukrainy. Jestem wdzięczna prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy" - przekazała polityczka.

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jp / mjo / polsatnews.pl / PAP