Nowy kandydat na premiera Ukrainy. Zgodził się na propozycję Zełenskiego

Świat

Według ukraińskich mediów, szef koncernu Naftohaz Serhij Korecki zostanie kandydatem na nowego premiera Ukrainy. Dziennikarze informują, że tę funkcję miał mu zaproponować prezydent Wołodymyr Zełenski, na co Korecki wyraził zgodę. W niedzielę Zełenski ogłosił zdymisjonowanie dotychczasowej szefowej rządu Julii Swyrydenko.

Mężczyzna w okularach, białej koszuli i granatowej marynarce stoi na tle budynku z lustrzanymi oknami.
Wikimedia Commons
Serhij Korecki zostanie kandydatem na nowego premiera Ukrainy - informują media

Informację przekazał w poniedziałek portal Ukrainska Prawda, powołując się na własne źródła w prezydenckiej administracji. Jak wynika z doniesień portalu, miało się już odbyć spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Koreckim, podczas którego szef państwa zaproponował prezesowi Naftohazu objęcie urzędu premiera.

Serhij Korecki - nowy premier Ukrainy? Media o rozmowie z Zełenskim

Korecki miał zgodzić się na przyjęcie tej propozycji, choć zdaniem dziennikarzy była ona dla niego zaskoczeniem. Ukrainska Prawda przekazała, że w czasie tego spotkania Zełenski miał określić główne priorytety działań nowego rządu: przygotowanie kraju do prawdopodobnie najcięższej zimy, ochrona infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizacja sytuacji ekonomicznej oraz efektywne koordynowanie wsparcia międzynarodowego.

 

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Według portalu, wybór Koreckiego na stanowisko premiera ma wynikać m.in. z pozytywnej oceny jego działalności jako szefa koncernu Ukrnafta. Firma znacznie poprawiła wyniki finansowe w czasie, gdy kierował nią Korecki.

 

Prezydent Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premierki Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad „ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Niedługo po tym Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Ogłaszając dymisję Swyrydenko, Zełenski podkreślił, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach organów ścigania.

Ruch Zełenskiego, zmiana na stanowisku premiera

"Porozumienia Ukrainy z partnerami dotyczące odbudowy wymagają osobnej i skoncentrowanej uwagi. W związku z tym w Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, aby zapewnić wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej" - napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

 

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Prezydent Ukrainy zaznaczył, że omówił szczegóły z premier Julią Swyrydenko. "Ustaliliśmy, że te zmiany wymagają odnowienia składu Rady Ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i efektywną pracę jako premier, za lata owocnej służby w ukraińskim zespole" - podkreślił we wpisie.

 

"Omówiliśmy z prezydentem wyzwania stojące przed naszym państwem oraz zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu i relacji z partnerami międzynarodowymi. Dzisiaj niezwykle ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia Ukrainy. Jestem wdzięczna prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy" - przekazała polityczka.

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jp / mjo / polsatnews.pl / PAP
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