Aktor zmarł w poniedziałek, w Sydney, w otoczeniu najbliższych. Jak napisali jego bliscy, "ta strata była nagła i niespodziewana, jednak pocieszeniem jest fakt, że Sam odszedł wolny od nowotworu". "Więcej informacji zostanie przekazanych w późniejszym terminie" - przekazali.

W marcu 2023 roku Sam Neill ujawnił, że od roku poddaje się chemioterapii - informuje portal 1news.co.nz. Zdiagnozowano u niego rzadki i szybko postępujący rodzaj raka krwi - chłoniak angioimmunoblastyczny z komórek T (AITL). Mówił wówczas, że choroba jest w stadium remisji, ale wymaga comiesięcznego podawania wlewów.

Sam Neill nie żyje. Zmagał się z rzadką chorobą nowotworową

Sir Nigel John Dermot Neill urodził się w 1947 roku w Irlandii Północnej jako syn Angielki i Nowozelandczyka. W 1954 roku jego rodzina przeprowadziła się do Christchurch w Nowej Zelandii. Imieniem "Sam" zaczął posługiwać się jeszcze w szkole, ponieważ w jego otoczeniu było zbyt wielu innych Nigelów.

Na ekranie zadebiutował w 1971 roku w filmie "The City of No". Sześć lat później zagrał w "Śpiących psach" Rogera Donaldsona - roli, która okazała się przełomem w jego karierze.

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Następnie przeniósł się do Australii, gdzie w 1979 roku wcielił się w postać Harry'ego Beechama u boku Judy Davis w filmie "Moja wspaniała kariera", który odniósł międzynarodowy sukces.

Aktor przeprowadził się w 1981 roku do Londynu. W tym samym roku wystąpił w dwóch produkcjach polskich reżyserów - wystąpił w słynnym filmie Andrzeja Żuławskiego "Opętanie" i filmie biograficznym Krzysztofa Zanussiego o Janie Pawle II - "Z dalekiego kraju".

Sam Neill miał czwórkę dzieci i ośmioro wnucząt.

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mbd / polsatnews.pl