Nie żyje Sam Neill. Gwiazda "Parku Jurajskiego" zmagała się z rzadką chorobą

Świat

Nie żyje Sam Neill, znany z roli paleontologa dr Alana Granta w "Parku Jurajskim" (1993) - przekazała rodzina aktora w jego mediach społecznościowych. Aktor zmagał się z rzadkim i agresywnym rodzajem raka krwi. W 2023 roku informował, że choroba jest w stanie remisji. Sam Neill miał 78 lat.

Portret czarno-biały aktora Sama Neilla, który uśmiecha się lekko do kamery. Ma na sobie białą koszulę i czarną marynarkę.
Richard Shotwell / Invision / AP, File
Sam Neill zmarł w wieku 77 lat

Aktor zmarł w poniedziałek, w Sydney, w otoczeniu najbliższych. Jak napisali jego bliscy, "ta strata była nagła i niespodziewana, jednak pocieszeniem jest fakt, że Sam odszedł wolny od nowotworu". "Więcej informacji zostanie przekazanych w późniejszym terminie" - przekazali.

 

W marcu 2023 roku Sam Neill ujawnił, że od roku poddaje się chemioterapii - informuje portal 1news.co.nz. Zdiagnozowano u niego rzadki i szybko postępujący rodzaj raka krwi - chłoniak angioimmunoblastyczny z komórek T (AITL). Mówił wówczas, że choroba jest w stadium remisji, ale wymaga comiesięcznego podawania wlewów.

Sam Neill nie żyje. Zmagał się z rzadką chorobą nowotworową

Sir Nigel John Dermot Neill urodził się w 1947 roku w Irlandii Północnej jako syn Angielki i Nowozelandczyka. W 1954 roku jego rodzina przeprowadziła się do Christchurch w Nowej Zelandii. Imieniem "Sam" zaczął posługiwać się jeszcze w szkole, ponieważ w jego otoczeniu było zbyt wielu innych Nigelów.

 

Na ekranie zadebiutował w 1971 roku w filmie "The City of No". Sześć lat później zagrał w "Śpiących psach" Rogera Donaldsona - roli, która okazała się przełomem w jego karierze.

 

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Następnie przeniósł się do Australii, gdzie w 1979 roku wcielił się w postać Harry'ego Beechama u boku Judy Davis w filmie "Moja wspaniała kariera", który odniósł międzynarodowy sukces.

 

Aktor przeprowadził się w 1981 roku do Londynu. W tym samym roku wystąpił w dwóch produkcjach polskich reżyserów - wystąpił w słynnym filmie Andrzeja Żuławskiego "Opętanie" i filmie biograficznym Krzysztofa Zanussiego o Janie Pawle II - "Z dalekiego kraju".

 

Sam Neill miał czwórkę dzieci i ośmioro wnucząt.

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mbd / polsatnews.pl
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