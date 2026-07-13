Marcin Przydacz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej będzie odpowiadał na pytania Magdy Sakowskiej w poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Polsat News
Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem programu będzie Aleksandra Leo, posłanka z klubu parlamentarnego "Centrum". 

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ

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Artur Pokorski / ap / mjo / polsatnews.pl
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