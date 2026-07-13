Marcin Przydacz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej będzie odpowiadał na pytania Magdy Sakowskiej w poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem programu będzie Aleksandra Leo, posłanka z klubu parlamentarnego "Centrum".
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.Czytaj więcej