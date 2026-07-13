Koniec obławy na pumę. Podano oficjalny komunikat
Odłowiono pumę widzianą w lesie w okolicach miejscowości Karsinka w woj. zachodniopomorskim - poinformowała Gmina Polanów. "Zwierzę zostało zbadane przez lekarzy weterynarii. O jego dalszych losach poinformujemy w kolejnym komunikacie" - podano.
Puma została złapana dzięki wabikom pozostawionym w okolicach miejscowości Karsinka - przekazało radio RMF FM. Wabiki zostały rozmieszczone na terenie przez specjalistów, zajmujących się odławianiem dzikich zwierząt.
Cały teren był monitorowany. Gdy zwierzę wyszło w niedzielne popołudnie z lasu możliwe stało się oddanie celnego strzału ze środkiem usypiającym.
Koniec obławy na pumę. Pierwszy spotkał ją myśliwy, pokazał nagranie
O dzikim zwierzęciu w polskim lesie jako pierwszy poinformował w środę myśliwy, który opublikował w mediach społecznościowych nagranie z pumą, którą zaobserwował w lesie w gminie Polanów.
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Maciej Wiórka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku poinformował, że mężczyzna spotkał dzikiego kota dwa razy.
- Najpierw zauważył ją, gdy szedł na polowanie, gdy było jeszcze widno. Hałasował, krzyczał, by zwierzę odeszło, ale nie reagowało. Mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy i dopiero wtedy zareagowało, ale z dużym opóźnieniem i bez oczekiwanego rezultatu. Nie uciekło, zrobiło parę kroków w bok. To może oznaczać, że puma jest już starsza, przygłucha. Kilka godzin później, w nocy z 6 na 7 lipca podeszła pod ambonę, w której był myśliwy - przekazał.
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