W rozmowie z PAP sędzia Ptaszek podała też, że sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec b. szefa MS, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii.

Dopytywana o uzasadnienie wydanych w poniedziałek postanowień podała, że - jeśli chodzi o ENA - chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie UE lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku - analogicznie - o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii.

Dodała, że orzeczenia te są niezaskarżalne.

W sprawie o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry początkowo zaś dochodziło do wyłączeń - najpierw sędziego, a potem kolejnej sędzi - wyznaczonych do rozpoznania tego wniosku. Na początku czerwca do rozpoznania wniosku o wydanie ENA wylosowany został nowy sędzia - Tomasz Grochowicz.

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Wówczas jeszcze jednak prawomocnie nie było zakończone postępowanie odnoszące się do aresztu Ziobry, gdyż oczekiwało na rozpatrzenie zażalenie obrony na tymczasowy areszt. W związku z tym obrona byłego ministra wnioskowała także o zawieszenie postępowania o wydanie wobec niego ENA do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy aresztu. Jeszcze w marcu sąd okręgowy nie uwzględnił takiego wniosku. Na tamtą decyzję też wpłynęło zażalenie, które trafiło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Areszt tymczasowy dla Zbigniewa Ziobry. Sąd utrzymał decyzję w mocy

Tymczasem 1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców. - Sąd uznał, że te zarzuty, które są najistotniejsze, dotyczą najpoważniejszych przestępstw, tam, gdzie wchodzi duża szkoda wyrządzona Skarbowi Państwa, te zarzuty zostały uprawdopodobnione - podkreślała wówczas rzeczniczka prasowa sądu ds. karnych, sędzia Anna Ptaszek.

Bezpośrednio po decyzji sądu o oddaleniu zażaleń na areszt prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak informował, że w sprawie Ziobry "wniosek o ekstradycję zostanie sporządzony niezwłocznie". - Będę się musiał zastanowić, czy ustne uzasadnienie jest wystarczające, czy jednak zaczekać na uzasadnienie pisemne - powiedział wtedy prokurator.

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Prok. Woźniak przypominał, że - aby złożyć wniosek o ekstradycję byłego szefa MS z USA - powinna być prawomocna decyzja o zastosowaniu aresztu. Zaznaczył, że formalnie nie jest to wymagane. Zwracał jednak uwagę, że - patrząc na praktykę w USA - wnioski o ekstradycję bez prawomocnej decyzji ws. aresztu "mają małe szanse powodzenia".

Sprawa dotycząca byłego ministra jest jednym z kluczowych wątków w śledztwie odnoszącym się do działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według prokuratury Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.