Petycja została opublikowana na stronie argentinaout.com. Inicjatywę poparło do tej pory ponad 2,5 mln osób.

"Jest jasne, że FIF) oraz sędziowie są stronniczy wobec Lionela Messiego i reprezentacji Argentyny" - czytamy na stronie petycji.

"Dlaczego reszta świata miałaby brać udział w mistrzostwach, jeśli zwycięzca został już wyłoniony? Wykluczcie Argentynę i dajcie wszystkim innym równą szansę" - apelują twórcy inicjatywy.

Mundial 2026. Miliony osób chcą wykluczenia Argentyny z turnieju

Autorzy petycji odwołują się do meczu drużyny Messiego z Egiptem, twierdząc, że rywale Argentyny "zostali okradzeni z turnieju". To właśnie po tym spotkaniu podjęto decyzję o uruchomieniu internetowej inicjatywy.

Wcześniej wielu kibiców wyrażało w sieci opinię, że FIFA robi wszystko, by mistrzostwa świata w piłce nożnej zostały wygrane przez Argentynę.

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Jako przykłady domniemanego faworyzowania Argentyny podaje się m.in. brak czerwonej kartki dla Messiego w meczu fazy grupowej z Algierią oraz łatwą drabinkę play-off. W 1/16 finału reprezentacja Argentyny pokonała reprezentację Wysp Zielonego Przylądka po dogrywce (3:2).

Egipski piłkarz po meczu z Argentyną. "Oczywista niesprawiedliwość"

W 1/8 finału obrońcy tytułu pokonali reprezentację Egiptu 3:2 (do 79. minuty przegrywali 0:2). Część internautów zarzuca stronniczość sędziemu tego spotkania. Wskazywano m.in., że arbiter nie uznał Egiptowi jednej bramki oraz nie odgwizdał rzekomego faulu na egipskim zawodniku.

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Teorie na temat ustawionego mundialu podsycił po meczu z Argentyną egipski piłkarz Mostafa Ziko. - To nie było uczciwe. Sędzia? To nie było uczciwe. Oczywista niesprawiedliwość. Marnuje wysiłek całego kraju. Od początku meczu był przeciwko nam. Nie pozwolono nam wygrać z Argentyną 2:0. Mundial jest ustawiony - mówił zaraz po spotkaniu. Kilka dni później Ziko stwierdził, że podczas meczu z Argentyną "w ogóle nie czuł obecności Messiego na boisku".

W ćwierćfinale reprezentacja Argentyny pokonała po dogrywce Szwajcarów (3:1). W półfinale, który odbędzie się 15 lipca, rywalami drużyny Messiego będą Anglicy.