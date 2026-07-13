Chcą wykluczyć Argentynę z mundialu. Petycję poparły miliony osób
W sieci pojawiła się petycja wzywająca do wykluczenia reprezentacji Argentyny z tegorocznego mundialu. Twórcy inicjatywy twierdzą, że Lionel Messi i jego drużyna są faworyzowani przez sędziów organizatorów turnieju. Petycja w tej sprawie zebrała dotąd 2,5 mln podpisów.
Petycja została opublikowana na stronie argentinaout.com. Inicjatywę poparło do tej pory ponad 2,5 mln osób.
"Jest jasne, że FIF) oraz sędziowie są stronniczy wobec Lionela Messiego i reprezentacji Argentyny" - czytamy na stronie petycji.
"Dlaczego reszta świata miałaby brać udział w mistrzostwach, jeśli zwycięzca został już wyłoniony? Wykluczcie Argentynę i dajcie wszystkim innym równą szansę" - apelują twórcy inicjatywy.
Mundial 2026. Miliony osób chcą wykluczenia Argentyny z turnieju
Autorzy petycji odwołują się do meczu drużyny Messiego z Egiptem, twierdząc, że rywale Argentyny "zostali okradzeni z turnieju". To właśnie po tym spotkaniu podjęto decyzję o uruchomieniu internetowej inicjatywy.
Wcześniej wielu kibiców wyrażało w sieci opinię, że FIFA robi wszystko, by mistrzostwa świata w piłce nożnej zostały wygrane przez Argentynę.
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Jako przykłady domniemanego faworyzowania Argentyny podaje się m.in. brak czerwonej kartki dla Messiego w meczu fazy grupowej z Algierią oraz łatwą drabinkę play-off. W 1/16 finału reprezentacja Argentyny pokonała reprezentację Wysp Zielonego Przylądka po dogrywce (3:2).
Egipski piłkarz po meczu z Argentyną. "Oczywista niesprawiedliwość"
W 1/8 finału obrońcy tytułu pokonali reprezentację Egiptu 3:2 (do 79. minuty przegrywali 0:2). Część internautów zarzuca stronniczość sędziemu tego spotkania. Wskazywano m.in., że arbiter nie uznał Egiptowi jednej bramki oraz nie odgwizdał rzekomego faulu na egipskim zawodniku.
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Teorie na temat ustawionego mundialu podsycił po meczu z Argentyną egipski piłkarz Mostafa Ziko. - To nie było uczciwe. Sędzia? To nie było uczciwe. Oczywista niesprawiedliwość. Marnuje wysiłek całego kraju. Od początku meczu był przeciwko nam. Nie pozwolono nam wygrać z Argentyną 2:0. Mundial jest ustawiony - mówił zaraz po spotkaniu. Kilka dni później Ziko stwierdził, że podczas meczu z Argentyną "w ogóle nie czuł obecności Messiego na boisku".
W ćwierćfinale reprezentacja Argentyny pokonała po dogrywce Szwajcarów (3:1). W półfinale, który odbędzie się 15 lipca, rywalami drużyny Messiego będą Anglicy.Czytaj więcej