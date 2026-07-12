Zmiany w rządzie Ukrainy. Zełenski zapowiada

"Porozumienia Ukrainy z partnerami dotyczące odbudowy wymagają osobnej i skoncentrowanej uwagi. W związku z tym w Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, aby zapewnić wdrożenie zaktualizowanej strategii politycznej" - zapowiedział w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że omówił szczegóły z premier Julią Swyrydenko. "Ustaliliśmy, że te zmiany wymagają odnowienia składu Rady Ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i efektywną pracę jako premier, za lata owocnej służby w ukraińskim zespole" - podkreślił we wpisie.

We wpisie przypomniano, że proces "transformacji spółek państwowych, od których w znacznym stopniu zależy odporność Ukrainy" musi zostać przyśpieszony. "Oczekuję, że wspólnie z posłami dokonamy odpowiednich zmian w Rządzie Ukrainy. Zmiany nastąpią także wśród szefów służb prawnych - dodał.

Zmiany w rządzie Ukrainy. Zapowiedź Zełenskiego

"Ukraina zmienia swoją strategię polityczną. Każdy obszar priorytetowy polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem, która będzie w stanie wdrożyć to, co uzgodnimy na poziomie przywódców, oraz to, czego oczekuje naród ukraiński" - podkreślił we wpisie Zełenski.

Julija Swyrydenko była premierem Ukrainy od lipca 2025 roku. Wówczas ukraińska Rada Najwyższa przegłosowanie jej na stanowisko premiera i zatwierdziła skład jej rządu.

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