19-letnia Weronika Rusinek, mieszkanka Poznania, 4 lipca wyjechała do pracy we Włoszech. Jak czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu "Gdziekolwiek jesteś" na platformie Facebook, w podróży towarzyszył jej kolega - Adam.

Kobieta ostatni raz nawiązała kontakt z rodziną w nocy z 5 na 6 lipca. Od tamtej pory jej telefon jest nieaktywny.

Zaginęła 19-letnia Weronika Rusinek. Rysopis zaginionej

Weronika wyjechała Włoch 4 lipca. Wraz z Adamem podróżowała czarnym autem marki Toyota Corolla, wypożyczonym w Poznaniu. Oboje planowali zatrzymać się w hotelu w Bergamo, jednak nigdy do niego nie dotarli. W nocy z 5 na 6 lipca około godz. 1 kobieta ostatni raz kontaktowała się z rodziną. Od tamtej pory zarówno ona, jak i Adam nie nawiązali kontaktu ani z rodziną, ani z przyjaciółmi.

Weronika Rusinek jest szczupłej budowy ciała, ma około 160 cm wzrostu, włosy brązowe z jasnymi pasemkami i zielono-niebieskie oczy. Podano również znaki szczególne, które mogą pomóc w identyfikacji kobiety. 19-latka ma kilka tatuaży: na szyi - miecz opleciony dwoma wężami; na łydce - niedokończony tatuaż przedstawiający twarz kobiety; na zewnętrznej stronie nadgarstka - różę. Kobieta ma również kolczyk w pępku.

Nie podano informacji o tym, w co Weronika była ubrana w dniu zaginięcia.