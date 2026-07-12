Wyjechała do pracy i przepadła bez wieści. 19-latka zaginęła we Włoszech

Świat

Zaginęła 19-letnia Weronika Rusinek. 4 lipca kobieta wyjechała do Włoch w celu podjęcia pracy, jednak nie dotarła do hotelu, w którym miała się zatrzymać. Podano rysopis zaginionej.

Portret młodej kobiety z tatuażami na szyi, nałożony na zdjęcie nocnego krajobrazu miasta z oświetlonymi budynkami i wzgórzami w tle.
Facebook/Gdziekolwiek jesteś, Wikimedia Commons
Zaginiona 19-latnia Weronika Rusinek. Ostatni kontakt nawiązała z Bergamo

19-letnia Weronika Rusinek, mieszkanka Poznania, 4 lipca wyjechała do pracy we Włoszech. Jak czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu "Gdziekolwiek jesteś" na platformie Facebook, w podróży towarzyszył jej kolega - Adam.

 

Kobieta ostatni raz nawiązała kontakt z rodziną w nocy z 5 na 6 lipca. Od tamtej pory jej telefon jest nieaktywny. 

Zaginęła 19-letnia Weronika Rusinek. Rysopis zaginionej

Weronika wyjechała Włoch 4 lipca. Wraz z Adamem podróżowała czarnym autem marki Toyota Corolla, wypożyczonym w Poznaniu. Oboje planowali zatrzymać się w hotelu w Bergamo, jednak nigdy do niego nie dotarli. W nocy z 5 na 6 lipca około godz. 1 kobieta ostatni raz kontaktowała się z rodziną. Od tamtej pory zarówno ona, jak i Adam nie nawiązali kontaktu ani z rodziną, ani z przyjaciółmi. 

 

Weronika Rusinek jest szczupłej budowy ciała, ma około 160 cm wzrostu, włosy brązowe z jasnymi pasemkami i zielono-niebieskie oczy. Podano również znaki szczególne, które mogą pomóc w identyfikacji kobiety. 19-latka ma kilka tatuaży: na szyi - miecz opleciony dwoma wężami; na łydce - niedokończony tatuaż przedstawiający twarz kobiety; na zewnętrznej stronie nadgarstka - różę. Kobieta ma również kolczyk w pępku.

 

Nie podano informacji o tym, w co Weronika była ubrana w dniu zaginięcia. 

 

 

 

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Maria Literacka / polsatnews.pl
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