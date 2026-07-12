Na horyzoncie skwar, ale i alerty. Nadchodzą nie tylko burze

Nadchodzące ocieplenie najbardziej odczują mieszkańcy Polski zachodniej. To tam upały pojawią się jako pierwsze. Zanim jednak słupki termometrów wskażą ponad 30 st. Celsjusza, większość kraju obejmą wyższe od obecnych, ale umiarkowane temperatury.

Prognoza pogody IMGW. Nadchodzi ocieplenie

Synoptycy przewidują, że początek tygodnia przywita nas sporym zachmurzeniem, któremu towarzyszyć będą większe przejaśnienia, zwłaszcza po południu. Prognozuje się wiatr umiarkowany, jednak tam, gdzie wystąpią burze, porywy mogą osiągać do 65 km/h.

Najniższe temperatury odczują mieszkańcy regionów nadmorskich oraz Polski południowo-wschodniej, gdzie termometry wskażą maksymalnie 19-22 st. C. W pozostałej części kraju temperatura maksymalna ma wahać się od 25 do 28 st. C.

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Wtorek przyniesie podobne wartości, jednak w towarzystwie opadów deszczu, gradu oraz, miejscowo, burz. Najwięcej deszczu powinni spodziewać się mieszkańcy południowego wschodu, gdzie prognozuje się do 30 mm opadów.

Z prognozy wynika, że porywy wiatru w przypadku burz osiągną wartości podobne do poniedziałkowych. W środę również może zagrzmieć oraz przelotnie popadać. Pod względem temperatury otrzemy się o wartości upalne - maksymalnie na termometrach możemy spodziewać się 29 st. C.

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W pierwszej kolejności słupki termometrów przekroczą 30 st. C na północnym zachodzie Polski, gdzie w czwartek prognozuje się 31 st. C. W pozostałej części kraju ma być minimalnie chłodniej - maksymalnie od 27 do 29 st. C. Piątek ma przynieść jeszcze wyższe temperatury - do 32 st. C.

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W niektórych częściach Polski mają pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze z porywami wiatru do 80 km/h, lokalnie z gradem - dotyczy to również soboty oraz niedzieli. W kontekście temperatur synoptycy nie przewidują jednak większych zmian - słupki termometrów wciąż mają wskazywać maksymalnie do 32 st. C.