Ważny komunikat Dowództwa Operacyjnego. Apel do mieszkańców

Polska

W poniedziałek i wtorek na północno-wschodnim obszarze kraju odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie. "Mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych" - dodano.

Żołnierz w pełnym umundurowaniu i z hełmem na głowie obserwuje otoczenie przez lornetkę.
Flickr/Combat Camera Poland
Dowództwo Operacyjne RSZ informuje o planowanym szkoleniu wojska na północnym-wschodzie Polski

Jak podało w niedzielnym wpisie na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ, w dniach 13–14 lipca (tj. poniedziałek i wtorek) na północno-wschodnim obszarze Polski odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

 

"Celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych" - wskazało DORSZ.

 

Zaznaczyło, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest regularnym elementem działalności szkoleniowej Wojska Polskiego.

 

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Szkolenie Sił Zbrojnych RP. Ważny komunikat Dowództwa Operacyjnego

"W związku z realizacją szkolenia mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych" - podkreślono w komunikacie.

 

Zaapelowano także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, "gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych".

 

Dowództwo zaapelowało ponadto, by wspólnie zadbać o wspólne bezpieczeństwo.

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