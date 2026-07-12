Ukraiński dowódca poszukiwany. Jest oskarżony o zabójstwo cywili

Świat

Ukraiński dowódca, Stanisław Łuczanow, został oskarżony o porwanie i zabójstwo dwóch cywili ze wsi Kałyniwka w obwodzie kijowskim. Ponadto oskarżonych zostało dziewięciu żołnierzy 155. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, którymi dowodził obecnie poszukiwany Łuczanow.

Żołnierze w mundurach polowych, w hełmach, siedzą w okopach, trzymając broń i amunicję. Jeden z żołnierzy uśmiecha się do aparatu.
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP
Ukraińscy żołnierze; zdj. ilustracyjne

Ukraińska agencja UNIAN poinformowała, że były dowódca 155. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych Stanisław Łuczanow został oskarżony o porwanie i zabójstwo braci Maksyma i Romana Mosejczuków - cywili mieszkających we wsi Kałyniwka w obwodzie kijowskim.

 

Ponadto Służba Ochron Porządku Publicznego ujawniła zorganizowaną grupę zaangażowaną w nielegalne pozbawienie wolności i umyślne zabójstwo.

 

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Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że dowódca, po ujawnieniu nadużyć w swojej brygadzie, dobrowolnie opuścił jednostkę wojskową i jest poszukiwany. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w sprawie jest zatrzymanych także dziewięciu żołnierzy 155. brygady.

Ukraiński dowódca oskarżony o zabójstwo. Zabił braci

Ukraińskie media informują, że do konfliktu miało dość między braćmi a żoną Łuczanowa. Miała się ona skarżyć na hałas motocykli, który przeszkadzał jej małemu dziecku.

 

Z materiałów wynika, że przed porwaniem, żołnierze 155. brygady, którzy również są podejrzani, chodzili po wsi wypytując ludzi o adresy. Nieoficjalne informacje mówią także o liście osób, które miały mieć motocykle. Co ciekawe - porwanego rodzeństwa miało na niej nie być. Pojawił się tam jedynie ich brat - Siegiej Mosejczuk.

 

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Łuczanow dowodził 155. brygadą od lutego 2026 roku. Wcześniej był szefem sztabu 425. pułku "Skielia".

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bp / polsatnews.pl
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