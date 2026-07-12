Ukraiński dowódca poszukiwany. Jest oskarżony o zabójstwo cywili
Ukraiński dowódca, Stanisław Łuczanow, został oskarżony o porwanie i zabójstwo dwóch cywili ze wsi Kałyniwka w obwodzie kijowskim. Ponadto oskarżonych zostało dziewięciu żołnierzy 155. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, którymi dowodził obecnie poszukiwany Łuczanow.
Ukraińska agencja UNIAN poinformowała, że były dowódca 155. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych Stanisław Łuczanow został oskarżony o porwanie i zabójstwo braci Maksyma i Romana Mosejczuków - cywili mieszkających we wsi Kałyniwka w obwodzie kijowskim.
Ponadto Służba Ochron Porządku Publicznego ujawniła zorganizowaną grupę zaangażowaną w nielegalne pozbawienie wolności i umyślne zabójstwo.
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Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że dowódca, po ujawnieniu nadużyć w swojej brygadzie, dobrowolnie opuścił jednostkę wojskową i jest poszukiwany. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w sprawie jest zatrzymanych także dziewięciu żołnierzy 155. brygady.
Ukraiński dowódca oskarżony o zabójstwo. Zabił braci
Ukraińskie media informują, że do konfliktu miało dość między braćmi a żoną Łuczanowa. Miała się ona skarżyć na hałas motocykli, który przeszkadzał jej małemu dziecku.
Z materiałów wynika, że przed porwaniem, żołnierze 155. brygady, którzy również są podejrzani, chodzili po wsi wypytując ludzi o adresy. Nieoficjalne informacje mówią także o liście osób, które miały mieć motocykle. Co ciekawe - porwanego rodzeństwa miało na niej nie być. Pojawił się tam jedynie ich brat - Siegiej Mosejczuk.
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Łuczanow dowodził 155. brygadą od lutego 2026 roku. Wcześniej był szefem sztabu 425. pułku "Skielia".Czytaj więcej