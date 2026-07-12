Tragedia w pubie w Tajlandii. Co najmniej kilkadziesiąt ofiar

Jak podaje tajlandzki dziennik Thai Rath, pożar został ugaszony. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 27, w tym dziewięciu mężczyzn i 18 kobiet.

Tajlandia, Bangkok. Co najmniej 27 ofiar pożaru

Na miejsce zdarzenia przybył premier Anutin Charnvirakul, który przekazał, że większość ofiar tragedii zmarła z powodu zatrucia dymem, a osoby ranne przetransportowano do szpitala. Pożar wybuchł ok. północy czasu lokalnego (godz. 19 czasu polskiego), a opanowanie go zajęło straży pożarnej ok. pół godziny.

Obecni w barze muzycy, którzy byli świadkami zdarzenia, relacjonowali, że dym zaczął wydobywać się z okolicy sceny - przekazał Thai Rath. Następnie, jak opowiedzieli, zgasły światła i doszło do wybuchu. Z doniesień ocalałych wynika, że większość osób zgromadzonych w środku zaczęła uciekać, kierując się na tyły budynku - w stronę toalet - gdzie nie było wyraźnie oznaczonego wyjścia ewakuacyjnego.

Relacje muzyków przywołał również premier. - Wiele ofiar znaleziono w toaletach, z tyłu pubu - dodał Charnvirakul, cytowany przez AP. W sieci udostępniono nagranie ukazujące moment wybuchu oraz ludzi uciekających przed ogniem. Z kolei zdjęcia opublikowane przez straż pożarną ukazują wnętrze baru już po ugaszeniu pożaru, a w nim zwęglone stoły i krzesła.

At least 29 people have tragically lost their lives in a fire/accident that occured in a restaurant located in bangkok. pic.twitter.com/cE8llP48TX — Mr ashen (@TheOfficialMrA1) July 12, 2026

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