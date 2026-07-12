Tragedia w pubie w Tajlandii. Co najmniej kilkadziesiąt ofiar
Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w niedzielę w stolicy Tajlandii, Bangkoku - podaje agencja Associated Press. Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul poinformował, że trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny pożaru.
Jak podaje tajlandzki dziennik Thai Rath, pożar został ugaszony. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 27, w tym dziewięciu mężczyzn i 18 kobiet.
Tajlandia, Bangkok. Co najmniej 27 ofiar pożaru
Na miejsce zdarzenia przybył premier Anutin Charnvirakul, który przekazał, że większość ofiar tragedii zmarła z powodu zatrucia dymem, a osoby ranne przetransportowano do szpitala. Pożar wybuchł ok. północy czasu lokalnego (godz. 19 czasu polskiego), a opanowanie go zajęło straży pożarnej ok. pół godziny.
Obecni w barze muzycy, którzy byli świadkami zdarzenia, relacjonowali, że dym zaczął wydobywać się z okolicy sceny - przekazał Thai Rath. Następnie, jak opowiedzieli, zgasły światła i doszło do wybuchu. Z doniesień ocalałych wynika, że większość osób zgromadzonych w środku zaczęła uciekać, kierując się na tyły budynku - w stronę toalet - gdzie nie było wyraźnie oznaczonego wyjścia ewakuacyjnego.
Relacje muzyków przywołał również premier. - Wiele ofiar znaleziono w toaletach, z tyłu pubu - dodał Charnvirakul, cytowany przez AP. W sieci udostępniono nagranie ukazujące moment wybuchu oraz ludzi uciekających przed ogniem. Z kolei zdjęcia opublikowane przez straż pożarną ukazują wnętrze baru już po ugaszeniu pożaru, a w nim zwęglone stoły i krzesła.
Wkrótce więcej informacji...Czytaj więcej