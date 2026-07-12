Tragedia na Śląsku. Auto dachowało, nie żyje 28-latek

Polska

W wypadku, do którego doszło w miejscowości Żerdziny (woj. śląskie), zginął 28-letni kierujący - poinformowała raciborska policja. Droga wojewódzka 416 jest całkowicie zablokowana. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i wybieranie alternatywnych tras.

Niebieskie światła sygnalizacyjne na dachu radiowozu z napisem "POLICJA".
policja.pl
Droga wojewódzka 416 jest całkowicie zablokowana po tragicznym wypadku.

Jak informuje śląska policja, droga wojewódzka 416, na której doszło do wypadku, jest całkowicie zablokowana. Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek. 

 

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"Na miejscu pracują policjanci, którzy prowadzą czynności i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia" - napisano w komunikacie.

 

Ze względnych ustaleń wynika, że kierujący fordem stracił panowanie nad samochodem, po czym zjechał do rowu a auto dachowało.

Racibórz. Śmierć 28-latka. Auto dachowało

Niestety, 28-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu - poinformowała policja.

 

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W komunikacie funkcjonariusze zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, jak również o wybieranie alternatywnych tras.

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bp / polsatnews.pl
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