Tragedia na Śląsku. Auto dachowało, nie żyje 28-latek
W wypadku, do którego doszło w miejscowości Żerdziny (woj. śląskie), zginął 28-letni kierujący - poinformowała raciborska policja. Droga wojewódzka 416 jest całkowicie zablokowana. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i wybieranie alternatywnych tras.
Jak informuje śląska policja, droga wojewódzka 416, na której doszło do wypadku, jest całkowicie zablokowana. Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek.
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"Na miejscu pracują policjanci, którzy prowadzą czynności i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia" - napisano w komunikacie.
Ze względnych ustaleń wynika, że kierujący fordem stracił panowanie nad samochodem, po czym zjechał do rowu a auto dachowało.
Racibórz. Śmierć 28-latka. Auto dachowało
Niestety, 28-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu - poinformowała policja.
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W komunikacie funkcjonariusze zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, jak również o wybieranie alternatywnych tras.Czytaj więcej