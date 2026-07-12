Politycy odnieśli się do oświadczenia Wołodymyra Zełenskiego w rocznicę tzw. krwawej niedzieli - punktu kulminacyjnego zbrodni wołyńskiej z 11 lipca 1943 roku.

"Każdego roku w tym dniu Polska i Ukraina oddają hołd pamięci ludzi - cywilów - którzy zostali zamordowani na Wołyniu podczas II wojny światowej" - napisał prezydent Ukrainy.

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- Oświadczenie jest dalece niewystarczające, żeby nie powiedzieć, że żenujące - stwierdził Radosław Fogiel z PiS. - Jest tylko mowa o jakichś poległych, jakichś pomordowanych. Nie ma mowy o tym, kto był ofiarą, kto był sprawcą - zaznaczył.

Ukraina ws. Wołynia. Radosław Fogiel o "sowieckim stylu"

Polityk PiS zwrócił uwagę, że Zełenski napisał o poszukiwaniach ofiar w dwóch miejscowościach, ale tylko podczas krwawej niedzieli ukraińscy nacjonaliści zaatakowali około 100 miejsc. - Dokładnie 99 miejscowości i 13 dworów - wskazał Piotr Zgorzelski z PSL.

Fogiel dodał, że Ukraińcy mają procedurę wydania zgody na poszukiwania, później na ekshumacje, by mieć dwie możliwości zablokowania procesu.

- Ukraina eskaluje i jednocześnie ostrzega Polskę przed eskalacją. To niestety taki sowiecki, bezczelny styl uprawiania dyplomacji, któremu trzeba twardo się sprzeciwiać - podkreślił Radosław Fogiel.

Wieczorek o stanowisku Ukrainy. "Nie życzę sobie"

Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy apelował o porozumienia rządzących i opozycji w sprawach dyplomatycznych. - Potrzeba współpracy prezydenta z ministrem spraw zagranicznych, rządem, to jest dzisiaj kluczowa sprawa - podkreślił.

- Apeluję, żebyśmy się w tym zakresie opamiętali, bo później dochodzi do sytuacji, że ktoś nam będzie mówił jaką ustawę mamy przyjmować - zaznaczył Wieczorek. Odniósł się w ten sposób do krytyki Ukrainy wobec prezydenckiego projektu o zakazie propagowania ideologii ukraińskiego nacjonalizmu. Ukraiński MSZ oświadczył w lipcu, że ustawa będzie "jednostronną eskalacją".

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- Jako członek polskiego parlamentu nie życzę sobie, żeby ktoś mi mówił czy ja mam to przyjąć, czy nie. Podobnie Ukraińcy nie życzą sobie, żeby ktoś wpływał na to jakie prawo mogą przyjmować - wskazał polityk.

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