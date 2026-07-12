Jak rozwiązać spór dyplomatyczny z Ukrainą? Czy jest szansa na porozumienie? Na te pytania będą odpowiadać goście Bogdana Rymanowskiego: Piotr Zgorzelski z PSL, Michał Wawer z Konfederacji, Radosław Fogiel z PiS, Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, Paweł Bliźniuk z KO oraz Alvin Gajadhur, doradca Prezydenta RP. Transmisja na żywo w Polsat News, polsatnews.pl i Interii od godz. 9:55.