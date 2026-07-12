"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja na żywo

Polska

Jak rozwiązać spór dyplomatyczny z Ukrainą? Czy jest szansa na porozumienie? Na te pytania będą odpowiadać goście Bogdana Rymanowskiego: Piotr Zgorzelski z PSL, Michał Wawer z Konfederacji, Radosław Fogiel z PiS, Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, Paweł Bliźniuk z KO oraz Alvin Gajadhur, doradca Prezydenta RP. Transmisja na żywo w Polsat News, polsatnews.pl i Interii od godz. 9:55.

Dwóch mężczyzn w studiu telewizyjnym, jeden z nich trzyma tablicę z logo Polsat News.
Polsat News
Bogdan Rymanowski pyta swoich gości o najważniejsze tematy polityczne

Wcześniejsze odcinki programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" możesz zobaczyć tutaj.

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jk / polsatnews.pl
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