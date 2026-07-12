"Lindsey Graham, znany ze swoich 'rusofobicznych' poglądów, spędził ostatnie miesiące życia promując sankcje antyrosyjskie, wspierając Kijów i wzywając do wzmożenia działań militarnych przeciwko Iranowi" - pisze w propagandowym tonie o śmierci senatora rosyjska agencja Ria Novosti.

Agencja w swoim komunikacie zaznacza, że senator "znajduje się na liście terrorystów i ekstremistów Federacji Rosyjskiej" (takie adnotacje w mediach rosyjskich są wymagane przez obowiązujące w kraju prawo).

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Ria Novosti przypomina, że zaledwie kilka dni przed śmiercią Graham twierdził, że osiągnął porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie ustawy nakładającej na Rosję nowe sankcję. To samo miał mówić już na początku czerwca. Graham, który w przeszłości miał krytykować Trumpa był w trakcie jego prezydentury jednym z jego większych sojuszników.

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W kwietniu senator z Karoliny Południowej miał odwiedzić Kijów, by omówić środki wsparcia zapewnione przez Waszyngton. Prezydent Włodymyr Zełenski oświadczył, że rozmawiał z Grahamem o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa. Senator miał też wzywać do dostarczenia Ukrainie pocisków Tomahawk, które "miałyby odwrócić losy wojny" - pisze Ria Novosti.

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O śmierci Lindseya Grahama poinformowano w niedzielę rano. Był on senatorem Karoliny Południowej od 2002 roku. Republikanin w ostatnich latach silnie angażował się w popieranie Ukrainy oraz proces nakładania sankcji na Federację Rosyjską.

Został trzykrotnie przez ukraińskie władze odznaczony Orderem Księcia Jarosława Mądrego różnych klas. Polityk miał 71 lat. Zmarł po "krótkiej i nagłej chorobie" 11 lipca.

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bp / polsatnews.pl