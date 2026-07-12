- Gdyby pięć lat temu ktoś powiedział, że Ukraina uniknie okupacji, będzie nadal eksportować zboże przez Morze Czarne i utrzyma w miarę stabilny front, nikt by w to nie uwierzył. Kijów poradził sobie znacznie lepiej, niż ktokolwiek mógł przewidzieć - ocenił w rozmowie z włoskim dziennikiem "Il Messaggero" minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- Myśleliśmy, że Putin ma drugą co do wielkości armię na świecie: dziś możemy powiedzieć, że ma drugą co do wielkości armię… na Ukrainie - dodał szef dyplomacji.

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Podkreślił jednocześnie, że "tylko Moskwa może podjąć decyzję o wycofaniu się z wojny, która jest teraz w impasie".

Rosja grozi Polsce. Sikorski reaguje: Istnieją obawy

Sikorski pytany był też o groźby rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który radził Polsce, by "pomyślała o własnym bezpieczeństwie" w kontekście wsparcia dla Ukrainy.

- Myślimy o naszym bezpieczeństwie wobec Rosji od około pięciuset lat i nie zamierzamy przestać. Rosja wielokrotnie najeżdżała Polskę w przeszłości. Kiedy Rosjanie nam grożą, traktujemy te groźby poważnie. Ale Putin nie ma dziś środków, żeby nas zaatakować: co najwyżej może spróbować jakiejś prowokacji. Nadal nie udało mu się zdobyć Donbasu po prawie trzynastu latach prób - zauważył szef MSZ.

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Potwierdził, że "istnieją obawy", ponieważ Putin zaatakował Ukrainę, "opierając się na optymistycznych i całkowicie błędnych ocenach".

- Spowodował ogromne cierpienie ludzkie i poważne szkody gospodarcze w całej Europie, podejmując tę ​​szaloną i zbrodniczą decyzję o inwazji na Ukrainę. Dlatego nie możemy wykluczyć, że choć nie jest w stanie wygrać, może mimo wszystko podjąć kolejną podobną decyzję - zauważył Sikorski.

USA ostrzegły Polskę? "Wiemy, że Rosjanie coś szykują"

Minister odniósł się także do doniesień brytyjskiego dziennika "The Telegraph", według którego Stany Zjednoczone ostrzegły Warszawę, iż Rosja rozważa przeprowadzenie w najbliższych miesiącach prowokacji zbrojnej przeciwko Polsce. Celem Moskwy - według tych ustaleń - ma być chęć przetestowania determinacji NATO.

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- Nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć, ale informacja pochodzi z renomowanej gazety, więc prawdopodobnie jest prawdziwa. Właśnie dlatego wysyłamy Rosjanom sygnał: wiemy, że coś szykują, tak jak to miało miejsce przed inwazją na Ukrainę. Mam nadzieję, że ujawniając ich zamiary z wyprzedzeniem, uda nam się przekonać ich do porzucenia agresywnej postawy - podkreślił Sikorski.

Szef MSZ mówił także, że "bardzo poważnie podchodzimy do kwestii obronności". - Nie ogarnia nas jednak już panika związana z Rosją. Putin nie może wygrać z Ukrainą. A my sprawilibyśmy, że krwawiłby jeszcze bardziej, nawet gdybyśmy musieli walczyć sami. Ale nie jesteśmy sami. Mamy potężnych sojuszników, w tym Włochy - powiedział minister.