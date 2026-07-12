Służby otrzymały zgłoszenie w sobotę ok. godz. 17. Informacja dotyczyła pożaru składowiska materiałów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Urząd gminy poinformował, że palą się dawne obiekty kolejowe. Na miejsce zdarzenia wysłano 14 zastępów straży pożarnej.

- Trwa akcja gaśnicza. Szacujemy, że na pewno będziemy pracować co najmniej do rana - mówił w rozmowie z Radiem Sudety 24 kpt. Paweł Szydłowski z KP PSP w Świdnicy.

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Mł. kpt. Katarzyna Bagniuk z KW PSP we Wrocławiu informuje, że w kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło 37 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Mimo że pożar został opanowany, to na miejscu strażacy nadal prowadzą działania.

Pożar na Dolnym Śląsku. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców

Ponadto straż pożarna wydała ostrzeżenia dla mieszkańców Strzegomia. "Mimo opanowania pożaru w rejonie zdarzenia nadal może występować zadymienie, dlatego apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności: Zamknijcie okna. Ograniczcie przebywanie na zewnątrz w pobliżu miejsca pożaru. Stosujcie się do poleceń służb" - czytamy w komunikacie KW PSP we Wrocławiu.

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Podkreślono, że powstający dym i produkty spalania mogą przemieszczać się wraz z wiatrem i pogarszać jakość powietrza. "Dym może powodować podrażnienia dróg oddechowych" - dodano w komunikacie.

Wystosowano również apel o ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie pożaru, a także nieutrudnianie dojazdu i pracy służbom ratowniczym.

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bp / polsatnews.pl