Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania z pożaru w syzrańskiej rafinerii. Zakład znajduje się w obwodzie samarskim i należy do Rosnieftu - rosyjskiego koncernu branży petrochemicznej.

Nie ma potwierdzenia zniszczeń ze strony Rosjan. Ukraiński Kanał 24 wskazuje, że według wstępnych informacji uszkodzony został blok ELOU-AVT-5, który w zakładzie odpowiada za rafinację 30 proc. przetwarzanego surowca.

Rafineria w Syzraniu to jeden z największych tego typu zakładów w obwodzie samarskim. Produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze, olej opałowy i skroplone gazy ropopochodne. Rocznie rafineria przetwarza od siedmiu do ośmiu i pół miliona ton ropy naftowej.

Ukraina atakuje cele w głębi Rosji. Operacja SBU

To nie pierwszy atak na zakład. Ukraina atakowała rafinerię również w kwietniu i maju. Jak informował Reuters, po ataku z maja zakład tymczasowo zawiesił działalność.

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25 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił 40-dniową operację Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przeciwko Rosji. W ramach tej misji Ukraińcy między innymi atakują zakłady produkcyjne w głębi Rosji. Na początku lipca SBU opublikowała podsumowanie z postępów operacji, z którego wynika, że w ciągu miesiąca zaatakowano osiem dużych rafinerii i zniszczono lub uszkodzono 60 zbiorników na paliwa.