- Nie mówię to przeciwko człowiekowi, tylko: człowieku - czyń dobrze - powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk ze szczytu klasztoru paulinów do pielgrzymów zebranych na błoniach po zakończeniu wieczornej mszy inaugurującej dwudniową Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja.

Mówił, że dwa totalitaryzmy ubiegłego wieku - narodowy socjalizm i radziecki komunizm - zaczynały się od kłamstwa.

- Odbierasz dobre imię, atakujesz. Jak oni atakowali Kościół, księży. Jak robili z nich pedofilów i nie wiadomo jakich przestępców. A teraz co robią w Polsce? Grzech może się wszędzie zdarzyć, niepokalana była tylko Maryja. Ale robić z księży przestępców? Co by było w Polsce, gdyby nie księża? Nie dajcie się zwieść tym kłamstwom. Kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha. Jak widzę tych ludzi mówiących, to mówię: żuliki nie z tej Ziemi (...) w krawatach eleganckich mówią, w koszulach - powtórzył.

Ojciec Rydzyk: Liczymy na świadomych katolików

Twórca Radia Maryja i Telewizji Trwam mówił też o innych mediach prawicowych. - Dobrze, że są, choć ja się z nimi nie zgadzam. Bo np. one mają reklamy antyrodzinne, biorą za to pieniądze. A nasze dzieła to wy utrzymujecie - zwrócił się do pielgrzymów.

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- Do mediów potrzeba dziennikarzy. Macie młodzież, to nie wysyłajcie jej na uniwersytety, te marksistowskie, na dziennikarstwo, bo będą następni kłamcy. Po to została stworzona Akademia Kultury Społecznej i Medialnej (w Toruniu, prowadzi ją fundacja Lux Veritas - red). Liczymy na świadomych katolików i odważnych. Takich z wielkimi charakterami, a nie takich, którzy będą ludzi oszukiwać - zakończył o. Rydzyk.

35. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja, która rozpoczęła się w Częstochowie w sobotę, będzie miała swą kulminację w niedzielę. Rano zaplanowano spotkania Rodziny Radia Maryja, a o godz. 11 uroczystej eucharystii pod szczytem Jasnej Góry będzie przewodniczyć metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

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jk / polsatnews.pl / PAP