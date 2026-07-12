Nowa partia w Sejmie. Wiemy, jak będzie się nazywać

Utworzenie nowej partii ma miejsce kilka miesięcy po utworzeniu Klubu Parlamentarnego Centrum.

Wspomniany klub powstał w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Napięta sytuacja w tamtej partii narastała od czasu unieważnionej w styczniu drugiej tury wyborów na nowego szefa partii. Powstały wówczas trzy frakcje: minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, zwyciężczyni wyborów Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz oraz dotychczasowego lidera Szymona Hołowni.

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Ostatecznym przypieczętowaniem sporu w Polsce 2050 okazało się odejście z partii jej 15 posłów i trzech senatorów. W lutym 2026 roku Hennig-Kloska wraz z kilkunastoma innymi parlamentarzystami ogłosiła grupowe odejście oraz powstanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum.

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Hennig-Kloska podkreśliła wówczas, że "centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy". Zadeklarowała również dalszą współpracę z rządem i chęć wejścia do koalicji nowego podmiotu.

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Do klubu parlamentarnego Centrum dołączyli: Mirosław Suchoń, Paulina Hennig-Kloska, Sławomir Ćwik, Elżbieta Burkiewicz, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Ryszard Petru, Norbert Pietrykowski, Marcin Skonieczka, Ewa Szymanowska i Żaneta Cwalina-Śliwowska, Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski i Jacek Trela.

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Hennig-Kloska już kilka dni po utworzeniu klubu parlamentarnego zapowiadała, że kolejnym celem dla Centrum będzie założenie partii politycznej. Premier Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdzili, że nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie koalicji rządzącej.

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Rozczarowanie rozłamem w Polsce 2050 wyraził jednak jej założyciel i wieloletni przewodniczący Szymon Hołownia. Były marszałek Sejmu oświadczył, że do podziału w ugrupowaniu i utworzenia klubu Centrum doprowadziła nienawiść do wybranej pod koniec stycznia nowej przewodniczącej partii Pełczyńskiej-Nałęcz. Stwierdził również, że popełnił błąd, oddając przywództwo w partii.