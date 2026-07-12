Najwyższy poziom ostrzeżenia przed podróżami. Komunikat ambasady w Katarze

Świat

Wobec Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych - przypomina ambasada RP w Dosze. W związku z nowymi napięciami na Bliskim Wschodzie placówka wydała ostrzeżenie dla podróżujących. Obejmuje ono również podróże tranzytowe.

Widok na panoramę nowoczesnych drapaczy chmur nad Zatoką Perską, z kilkoma tradycyjnymi łodziami żaglowymi na pierwszym planie, niektóre z nich unoszą białe banery.
Wikimedia Commons / CC BY 3.0 / Tim Adams
MSZ RP odradza wszelkie podróże do Kataru w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie

Najwyższy poziom ostrzeżenie MSZ oznacza komunikat "nie podróżuj". "Ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe. Śledź wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, MSZ RP i Ambasady RP w Dosze" - czytamy w oświadczeniu placówki.

 

Ambasada wydała też instrukcje dla osób przebywających już na terytorium Kataru.

 

"W związku z utrzymującą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie przypominamy: w razie alertu pozostań w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad i otwartych przestrzeni. Stosuj się do zaleceń władz katarskich" - podkreślono.

 

 

MSZ stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżujących:

  • 1 - zachowaj zwykłą ostrożność - brak szczególnych zagrożeń;
  • 2 - zachowaj szczególną ostrożność - oznacza zagrożenie wyższe niż w Polsce;
  • 3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - dotyczy to wyjazdów turystycznych, dopuszczalne są jedynie pilne sprawy zawodowe lub rodzinne;
  • 4 - MSZ odradza wszelkie podróże - jest to najwyższy poziom zagrożenia, odradzane są absolutnie wszystkie wyjazdy.

Atak i kontratak na Bliskim Wschodzie

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w niedzielę zaatakował pociskami balistycznymi wykorzystywaną przez amerykańskie lotnictwo bazę Al-Udeid, ok. 30 km od Dohy. Według strony irańskiej w ataku zniszczono centrum serwisowania myśliwców oraz ośrodek dowodzenia i kontroli.

 

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły wcześniej naloty na 140 irańskich celów wojskowych. Był to trzeci i według Dowództwa Centralnego USA najsilniejszy amerykański atak na Iran w tym tygodniu.

 

ZOBACZ: "Dokonali wyboru i teraz za to płacą". Seria eksplozji w Iranie

 

Amerykańska armia wskazała, że naloty są odpowiedzią na irańskie ostrzały statków handlowych w cieśninie Ormuz. Korpus potwierdza, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowano dwie jednostki, które nie stosowały się do irańskich zaleceń przy przechodzeniu przez ten akwen.

 

17 czerwca USA i Iran przyjęły wstępne porozumienie, które miało doprowadzić do trwałego pokoju. Teheran zobowiązał się, że przez 60 dni umożliwi wolny i bezpieczny tranzyt przez cieśninę. Iran dąży jednak do utrzymania całkowitej kontroli nad Ormuzem i nakazywał statkom korzystanie tylko z wyznaczonej przez siebie trasy.

WIDEO: "Oni nic nie wiedzą". Ziobro zabrał głos ws. unieważnienia mu dokumentów
jk / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AMBASADABLISKI WSCHÓDDOHAIRANKATARMSZOSTRZEŻENIEŚWIATUSA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 