Najwyższy poziom ostrzeżenia przed podróżami. Komunikat ambasady w Katarze
Wobec Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych - przypomina ambasada RP w Dosze. W związku z nowymi napięciami na Bliskim Wschodzie placówka wydała ostrzeżenie dla podróżujących. Obejmuje ono również podróże tranzytowe.
Najwyższy poziom ostrzeżenie MSZ oznacza komunikat "nie podróżuj". "Ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe. Śledź wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, MSZ RP i Ambasady RP w Dosze" - czytamy w oświadczeniu placówki.
Ambasada wydała też instrukcje dla osób przebywających już na terytorium Kataru.
"W związku z utrzymującą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie przypominamy: w razie alertu pozostań w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad i otwartych przestrzeni. Stosuj się do zaleceń władz katarskich" - podkreślono.
MSZ stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżujących:
- 1 - zachowaj zwykłą ostrożność - brak szczególnych zagrożeń;
- 2 - zachowaj szczególną ostrożność - oznacza zagrożenie wyższe niż w Polsce;
- 3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - dotyczy to wyjazdów turystycznych, dopuszczalne są jedynie pilne sprawy zawodowe lub rodzinne;
- 4 - MSZ odradza wszelkie podróże - jest to najwyższy poziom zagrożenia, odradzane są absolutnie wszystkie wyjazdy.
Atak i kontratak na Bliskim Wschodzie
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w niedzielę zaatakował pociskami balistycznymi wykorzystywaną przez amerykańskie lotnictwo bazę Al-Udeid, ok. 30 km od Dohy. Według strony irańskiej w ataku zniszczono centrum serwisowania myśliwców oraz ośrodek dowodzenia i kontroli.
Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły wcześniej naloty na 140 irańskich celów wojskowych. Był to trzeci i według Dowództwa Centralnego USA najsilniejszy amerykański atak na Iran w tym tygodniu.
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Amerykańska armia wskazała, że naloty są odpowiedzią na irańskie ostrzały statków handlowych w cieśninie Ormuz. Korpus potwierdza, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowano dwie jednostki, które nie stosowały się do irańskich zaleceń przy przechodzeniu przez ten akwen.
17 czerwca USA i Iran przyjęły wstępne porozumienie, które miało doprowadzić do trwałego pokoju. Teheran zobowiązał się, że przez 60 dni umożliwi wolny i bezpieczny tranzyt przez cieśninę. Iran dąży jednak do utrzymania całkowitej kontroli nad Ormuzem i nakazywał statkom korzystanie tylko z wyznaczonej przez siebie trasy.Czytaj więcej