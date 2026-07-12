Najwyższy poziom ostrzeżenie MSZ oznacza komunikat "nie podróżuj". "Ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe. Śledź wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, MSZ RP i Ambasady RP w Dosze" - czytamy w oświadczeniu placówki.

Ambasada wydała też instrukcje dla osób przebywających już na terytorium Kataru.

"W związku z utrzymującą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie przypominamy: w razie alertu pozostań w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad i otwartych przestrzeni. Stosuj się do zaleceń władz katarskich" - podkreślono.

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W związku z utrzymującą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie przypominamy: w razie alertu pozostań w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad i otwartych przestrzeni. Stosuj się do zaleceń władz katarskich. — PLinQatar (@PLinQatar) July 12, 2026

MSZ stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżujących:

1 - zachowaj zwykłą ostrożność - brak szczególnych zagrożeń;

2 - zachowaj szczególną ostrożność - oznacza zagrożenie wyższe niż w Polsce;

3 - MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - dotyczy to wyjazdów turystycznych, dopuszczalne są jedynie pilne sprawy zawodowe lub rodzinne;

4 - MSZ odradza wszelkie podróże - jest to najwyższy poziom zagrożenia, odradzane są absolutnie wszystkie wyjazdy.

Atak i kontratak na Bliskim Wschodzie

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w niedzielę zaatakował pociskami balistycznymi wykorzystywaną przez amerykańskie lotnictwo bazę Al-Udeid, ok. 30 km od Dohy. Według strony irańskiej w ataku zniszczono centrum serwisowania myśliwców oraz ośrodek dowodzenia i kontroli.

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły wcześniej naloty na 140 irańskich celów wojskowych. Był to trzeci i według Dowództwa Centralnego USA najsilniejszy amerykański atak na Iran w tym tygodniu.

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Amerykańska armia wskazała, że naloty są odpowiedzią na irańskie ostrzały statków handlowych w cieśninie Ormuz. Korpus potwierdza, że w nocy z soboty na niedzielę zaatakowano dwie jednostki, które nie stosowały się do irańskich zaleceń przy przechodzeniu przez ten akwen.

17 czerwca USA i Iran przyjęły wstępne porozumienie, które miało doprowadzić do trwałego pokoju. Teheran zobowiązał się, że przez 60 dni umożliwi wolny i bezpieczny tranzyt przez cieśninę. Iran dąży jednak do utrzymania całkowitej kontroli nad Ormuzem i nakazywał statkom korzystanie tylko z wyznaczonej przez siebie trasy.

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jk / polsatnews.pl / PAP