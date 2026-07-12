W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z ataku na miasto Sumy w Ukrainie. Nalot miał miejsce w sobotę w ciągu dnia. Nie dziwi więc, że miasto tętniło wówczas życiem.

Rosja zaatakowała miasto Sumy. Ludzie uciekali w pośpiechu

Na nagraniach z monitoringu miejscowej kawiarni Piccolino Coffee widać ludzi siedzących przed lokalem i przechadzających się w pobliżu. Nagle na dźwięk zbliżającej się rakiety wszyscy rzucają się na ziemię. Jedna z kobiet próbuje własnym ciałem osłonić małą dziewczynkę. Niektórzy starają się znaleźć schronienie w pomieszczeniu.

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Piccolino Coffee pokazało także, co działo się w samym lokalu. W jednym momencie spokój przerywa potężny huk, który wstrząsa oknami. Słychać krzyk kobiety, a siedzący przy stoliku ludzie w pośpiechu uciekają w głąb kawiarni.

Dronami i rakietami. Rosja nasila ataki na Ukrainę

Jak później poinformowały ukraińskie służby, w środku dnia Rosjanie zrzucili na miasto trzy kierowane bomby lotnicze. Trafiły one w infrastrukturę cywilną, zabijając pięć osób, a raniąc co najmniej 30. Wśród ofiar śmiertelnych była 13-letnia dziewczynka, która w momencie nalotu znajdowała się na przystanku komunikacji miejskiej.

Ukraińska prokuratura generalna przekazała także, że uszkodzonych zostało siedem budynków mieszkalnych, cztery samochody, stacja benzynowa, salon sprzedaży samochodów, restauracja i garaż.

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że Rosja zaatakowała Ukrainę łącznie ponad 120 dronami i 12 rakietami, w tym połowa z nich to były pociski balistyczne. Zaznaczył, że obronie przeciwlotniczej nie udało się zestrzelić ani jednego takiego pocisku.

Jak zwróciła uwagę agencja Reutera, Rosja zintensyfikowała w tym miesiącu ataki, w szczególności na Kijów. W wyniku tych ostrzałów w lipcu w ukraińskiej stolicy zginęło już 60 osób.