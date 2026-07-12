Atak z trzech kierunków, priorytetowy cel Kremla. "Ukryty motyw Putina"

Świat

Zdobycie Konstantynówki - jednego ze strategicznych miast w tzw. pasie twierdz - stało się dla Kremla kluczowym celem. Osiągnięcie go stanowiłoby pierwszy od miesięcy sukces rosyjskiej armii. Moskwa zyskałaby dzięki temu przyczółek do dalszej ofensywy, jednak, jak czytamy w "Financial Times", za tą strategią kryje się również inny motyw.

Czołg strzelający w trakcie działań wojennych, obok mapa z zaznaczonymi obszarami działań.
AP/Russian Defense Ministry Press Service, Deep State
Rosja walczy o Konstantynówkę, której zdobycie jest kluczowe dla przejęcia Donbasu (zdj. ilustracyjne)

3 lipca Rosja ogłosiła zdobycie Konstantynówki, jednak z informacji przekazanych przez Instytut Studiów nad Wojną wynika, że ruch ten stanowi wyłącznie element kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przez Kreml. Miasto, jak donoszą eksperci z ISW, zostało zinfiltrowane, lecz nie zajęte.

 

Działania na rzecz osiągnięcia tego celu są stale kontynuowane. Obecnie, jak wynika z mapy Deep State, wojska rosyjskie nacierają na zlokalizowaną w obwodzie donieckim Konstantynówkę z trzech stron - od wschodu, z południa i zachodu.

Wojna w Ukrainie. Rosja walczy o Konstantynówkę

Strategię Rosji na tym polu tłumaczył w rozmowie z "Financial Times" analityk wojenny Emil Kastehelmi. - Na początku do miasta przedostają się tylko mniejsze grupy Rosjan, ale z miesiąca na miesiąc stopniowo zwiększają swoją obecność - wyjaśnił, dodając, że mimo wysiłków ukraińskich wojsk "stała presja ze strony Rosji zaczyna stopniowo przynosić efekty".

 

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Postępy Kremla są jednak skutecznie spowalniane przez równoległe działania sił ukraińskich, które regularnie atakują infrastrukturę energetyczną agresora, a dym nad rafineriami staje się stałym elementem doniesień o sukcesach Kijowa. Ze względu na to Rosja zmaga się obecnie z poważnym kryzysem paliwowym.

"Financial Times": Ukryty cel Rosji, Konstantynówka podstawą rozmów z USA

Zdobycie Konstantynówki stanowiłoby dla Rosjan ważny krok w kierunku przejęcia całego Donbasu, czego Władimir Putin domagał się do Kijowa, czyniąc z tego warunek rozpoczęcia rozmów pokojowych. Mimo licznych strat ponoszonych przez Moskwę, rosyjskie wojska nie ustaną w próbach zrealizowania tego celu. Jak mówi Kastehelmi, "życie pojedynczego rosyjskiego żołnierza nie jest uważane za cenne".

 

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Obok samego faktu strategicznego sukcesu i ułatwienia dalszej ofensywy zdobycie Konstantynówki ma dla Rosji również inny wymiar. Jeśli armii Putina uda się to osiągnąć, będzie mógł użyć tego sukcesu w rozmowach z Donaldem Trumpem. Na tym oparłby argument o daremności ukraińskich działań obronnych. W oczach dyktatora dla Stanów Zjednoczonych stanowiłoby to podstawę próby przekonania Wołodymyra Zełenskiego, że dalsza walka nie ma sensu, a region należy oddać, tym samym kończąc wojnę.

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Maria Literacka / polsatnews.pl / Financial Times
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