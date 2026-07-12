Amerykanie mniej obawiają się śmierci, a bardziej niepokoją ich finansowe konsekwencje długiego życia - pisze dziennik "USA Today".

Gazeta doszła do takiego wniosku, powołując się na badanie firmy Allianz, z którego wynika, że 67 proc. Amerykanów bardziej martwi się brakiem środków finansowych na emeryturze niż śmiercią.

Amerykanie dostali dwie opcje. Bardziej boją się braku pieniędzy

W corocznym badaniu poproszono respondentów o wybranie - ich zdaniem - większej z dwóch obaw: śmierci lub wyczerpania się pieniędzy.



"USA Today" zwraca uwagę, że w pięciu ostatnich sondażach zawsze wygrywało "wyczerpanie się pieniędzy", jednak w tym roku przewaga jest większa niż kiedykolwiek.

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W innym, bardziej obszernym badaniu, Transamerica Center for Retirement Studies sporządziło listę największych obaw Amerykanów związanych z emeryturą. Większość z nich dotyczyła pieniędzy.

Jak pisze "USA Today", na pierwszych trzech pozycjach w rankingu znalazło się: pogorszenie stanu zdrowia wymagające długoterminowej opieki, wskazane przez 39 proc. respondentów, cięcia w systemie ubezpieczeń społecznych - 38 proc. i wyczerpanie oszczędności i inwestycji przed końcem życia - wybrane przez 36 proc. ankietowanych.

"Takie informacje ich przerażają". Amerykanie boją się o emerytury

Według dziennika "istnieje kilka powodów, zarówno ekonomicznych, jak i społeczno-ekonomicznych, dla których Amerykanie mogą obecnie bardziej martwić się o to, że zanim umrą skończą im się pieniądze".

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"Ludzie żyją dłużej. Inflacja jest wysoka. Rosną koszty opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej. Coraz mniej pracowników przechodzi na emeryturę z emeryturami zapewniającymi gwarantowany strumień dochodów. Wszystkie te czynniki łącznie powodują wzrost oczekiwań co do tego, ile pieniędzy przeciętny Amerykanin może potrzebować, aby sfinansować nawet skromną emeryturę" - czytamy.

- Coraz częściej pojawiają się doniesienia: aby zapewnić sobie komfortową emeryturę, trzeba mieć 1,4 miliona dolarów - mówił David John z AARP Public Policy Institute. - Ludzie widzą ogromne kwoty. Nie wiedzą jednak, czy te kwoty faktycznie mają zastosowanie w ich przypadku. Jedno jest pewne - takie informacje ich przerażają - podkreślił.