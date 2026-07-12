W związku z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym dziennikarz portalu TVN24.pl opisał, jak próbował otrzymać informacje o zarobkach lekarzy. W tym celu skierował wnioski do niemal 600 szpitali.

Część placówek odmówiła udostępnienia danych w ramach dostępu do informacji publicznej, grożąc opłatami.

Opłata za informację o zarobkach lekarzy. Najwyższej sumy zażądał szpital w Chrzanowie

Jak czytamy, tak było w przypadku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, który wycenił ujawnienia zarobków pracowników na 2400 zł, a także SP ZOZ w Myślenicach - 1673 zł, Szpitala Wojewódzkiego im. kard. S. Wyszyńskiego w Sieradzu - 1131 zł, szpitala w Słupsku - 2200 zł oraz szpitala im. Dr. K. Hołogi w Nowym Tomyślu, który zażyczył sobie 2217,72 zł.

Największej opłaty zażądał jednak Szpital Powiatowy w Chrzanowie, którego wicedyrektor Izabela Kiełbalska wskazała kwotę 8360 zł. W odpowiedzi na zapytanie dziennikarza oświadczyła, że przygotowanie analizy wymaga przygotowania.

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"Aby uzyskać te dane nakład pracy szpital ocenia na ok. 20 godzin, co przy średniej stawce godzinowej pracy pracownika szpitala wynoszącej 100,00 zł/godzinę i zaangażowaniu do pracy 4 pracowników, daje sumę 8 000 zł. Nadto szpital do wskazanej sumy dolicza koszty zarządu - czyli papier, toner, prąd i inne - 360 zł. Łączna kwota to: 8360 zł" - czytamy w piśmie.

Chrzanowska placówka zagroziła również, że jeśli dziennikarz nie wycofa wniosku, to szpital drogą sądową będzie dochodził wniesienia przez niego wskazanej kwoty 8360 zł.

Afera w Szpitalu Południowym. W tle zarobki Dawida Kacprzyka

Wcześniej ukazały się publikacje portalu Zero.pl dotyczące lekarza Dawida Kacprzyka, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

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Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Pokłosiem tej sprawy była dymisja kierownictwa i rady nadzorczej Szpitala Południowego oraz rezygnacja dwóch wiceprezydentek Warszawy.