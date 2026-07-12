13-latek jechał z rodzicami, zginął na miejscu. Tragiczny wypadek w Chabielicach

Polska

Wypadek samochodowy, do którego doszło w niedzielę w Chabielicach (woj. łódzkie), zakończył się tragedią. Życia 13-letniego chłopca nie udało się uratować. Dziecko podróżowało z rodzicami, a auto zjechało z drogi z nieznanych obecnie przyczyn.

Facebook/Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 483, zginął 13-letni chłopiec

Do wypadku doszło w niedzielę w godzinach porannych na drodze wojewódzkiej nr 483. O godz. 10:37 do Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu. Samochodem, który z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, podróżował 13-letni chłopiec wraz z matką oraz ojcem

Łódzkie. Wypadek w Chabielicach. Nie żyje 13-latek

Na miejsce wypadku skierowano pomoc oraz służby - pięć zastępów straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Nie ustalono dotychczas, co doprowadziło do zdarzenia.

 

Obecnie wiadomo jedynie, że samochód z nieznanych przyczyn zjechał z pasa ruchu, a następnie dachował

 

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Rodzicom udało się przed przybyciem służb samodzielnie wydostać z pojazdu, jednak dziecko poważnie ucierpiało - chłopiec doznał rozległych obrażeń głowy. Odstąpiono od akcji ratunkowej i potwierdzono zgon dziecka. 

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Maria Literacka / polsatnews.pl
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