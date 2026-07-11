Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz poinformował o postawieniu zarzutów zabójstwa i usiłowania zgwałcenia 19-latkowi zatrzymanemu w piątek.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec oskarżonego tymczasowego aresztu.

ZOBACZ: Brutalne zabójstwo w Jędrzejowie. Nocna obława, policja ujęła 19-latka

Zabójstwo w Jędrzejowie. Prokuratura postawiła zarzuty 19-latkowi

Ofiarą była 29-letnia kobieta, jej ciało odnaleziono w nocy z czwartku na piątek w zaroślach na terenie nieużytków w Jędrzejowie. Mimo że na miejsce podjęto resuscytację, funkcji życiowych kobiety nie udało się przywrócić.

Ze wstępnych ustaleń służb wynikało, że śmierć kobiety nie nastąpiła naturalnie. Wszystko wskazywało na to, że ktoś odebrał jej życie.

ZOBACZ: Atak na policjantów w Warszawie, są ranni. Napastnik miał kastety i maczetę

Rozpoczęła się obława, komendant jędrzejowskiej policji ogłosił alarm, a do pomocy w odnalezieniu podejrzanego sprowadzeni zostali także funkcjonariusze z Kielc. Łącznie w nocnej akcji uczestniczyło blisko 150 funkcjonariuszy.

- Chwilę po godzinie 3.00 na terenie Jędrzejowa zatrzymany został 19-latek, mogący mieć związek ze śmiercią kobiety. Po badaniach lekarskich trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - przekazał kom. Damian Janus.