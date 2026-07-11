Jak informuje agencja Reutera, zapowiedziana produkcja pocisków do systemu Patriot prawdopodobnie będzie odbywać się w Niemczech, a nie - jak pierwotnie mówił Donald Trump - w Ukrainie. Agencja wskazuje, że prawdopodobną przyczyną takiej decyzji mają być kwestie bezpieczeństwa. "Produkcję można by przenieść do Ukrainy po zakończeniu wojny" - podkreśla agencja.

Eksperci twierdzą, że pociski Patriot nie są produkowane w wystarczających ilościach by przeciwdziałać rosyjskiemu zagrożeniu balistycznemu. Rosja wytwarza bowiem co najmniej 700-800 pocisków typu "Iskander" (wystrzeliwanych z lądu) oraz hipersonicznych pocisków balistycznych typu "Kinżał" (wystrzeliwanych z powietrza) rocznie.

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"Nawet przy istnieniu licencjonowanego zakładu produkcyjnego w Ukrainie osiągnięcie tej liczby będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe" - powiedział Fabian Hoffmann, ekspert ds. rakiet z Norweskiego Instytutu Obrony Wojennej.

Rosja grozi Ukrainie. "Uzasadniony cel"

Zełenski zapowiedział w czwartek, że zespoły techniczne dopracują szczegóły tak szybko, jak to możliwe, ale chce, by produkcja rozpoczęła się w Ukrainie "jak najszybciej". Dodał także, że w najbliższych dniach spodziewana jest dostawa pocisków przechwytujących PAC-3 ze Stanów Zjednoczonych.

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Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji podkreślił, że wszelkie dostawy broni do Kijowa niczego nie zmienią, a jedynie przedłużą konflikt. - Wszelkie takie dostawy będą uzasadnionym celem dla Rosji - podkreślił cytowany przez rosyjską agencję TASS.

Rakiety Patriot dla Ukrainy. Trump wydał zgodę

Donald Trump powiedział w środę podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.

- Jedną z rzeczy, o których będziemy mówić, jest to, że damy wam licencję na tworzenie Patriotów, to całkiem fajne - powiedział Trump, zwracając się do Zełenskiego.

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Trump powiedział, że firma produkująca rakiety - Lockheed Martin - jeszcze nie została o tym poinformowana, ale dodał, że będzie z tego zachwycona, podobnie jak i Ukraińcy.

Ocenił, że większość krajów nie byłaby w stanie produkować pocisków przechwytujących, ale Ukraina będzie ze względu na jej potencjał. Deklaracja Trumpa jest spełnieniem wielomiesięcznych zabiegów Kijowa.

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bp / polsatnews.pl