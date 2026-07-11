Do wstrząsu w Zakładach Górniczych Lubin doszło o godzinie 8.11. "Niezwłocznie po zdarzeniu rozpoczęła się akcja ratunkowa z udziałem Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego" - czytamy w komunikacie KGHM.

Spółka informuje, że we wzmocnionej kabinie maszyny górniczej, która została przysypana skałami, znajduje się operator urządzenia.

"Jest z nim kontakt. Aktualnie ratownicy starają się bezpiecznie uwolnić go z maszyny. Pozostałych 19 górników, którzy przebywali w strefie zagrożenia w momencie wstrząsu, jest już bezpiecznych" - podkreśla firma.

Wyjątkowo silny wstrząs w kopalni w Lubinie

Dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk przekazał, że wstrząs był wyjątkowo silny i określany jako powyżej czwartego stopnia Richtera.

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Wstrząsy o takiej magnitudzie są uważane za niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne.

Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro.

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jk / polsatnews.pl