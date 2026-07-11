Zaskakujące słowa Zełenskiego o Rosji. "Mamy wsparcie otoczenia Putina"

Świat

- Ukraina ma wsparcie nie tylko partnerów na świecie, ale także wśród otoczenia Putina - mówił Wołodymyr Zełenski w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy podkreślił, że "nie ma alternatywy dla pokoju". - To przekonanie będzie się w Rosji umacniać - powiedział Zełenski.

Portret Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, z widoczną blizną na policzku. Ma krótko przycięte, ciemne włosy i brodę. Jest ubrany w ciemną kurtkę i czarną koszulkę. Tło jest rozmyte, z zielonymi liśćmi.
Isabel Infantes/Pool Photo via AP
Wołodymyr Zełenski mówi o wsparciu wśród otoczenia Putina

Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że Ukraina ma wsparcie nie tylko partnerów na świecie, ale także wśród otoczenia Putina. - Oni rozumieją, co tam się dzieje i że nie ma alternatywy dla pokoju. To przekonanie będzie się w Rosji tylko umacniać - mówił Zełenski.

 

Zdaniem prezydenta Ukrainy na nastroje na Kremlu wpływają nie tylko zdolności Ukrainy do atakowania celów w głębi Rosji, ale także kryzys paliwowy. - Kryzys paliwowy pogłębia się. Jest to całkowicie uzasadniona reakcja na niechęć Putina do zakończenia tej wojny. Przedstawiliśmy propozycje, jak przybliżyć ten pokój - podkreślił.

 

ZOBACZ: "Jest spanikowany". Europoseł PiS uderza w Zełenskiego

 

Problem paliwowy był dotychczas najbardziej odczuwalny w obwodach graniczących z Ukrainą i okupowanego Krymu. Ostatnie ataki na rafinerię moskiewską, a następnie na oddaloną o 2,5 tys. km od frontu rafinerię w Omsku, sprawiły jednak, że problem stał się ogólnokrajowy.

Wojna w Ukrainie. Rosja coraz bardziej odczuwa jej skutki

W trakcie przemówienia zapowiedziane zostały także zmiany w strukturze ukraińskiej armii. Utworzony ma zostać nowy rodzaj specjalnego dowództwa oraz nowy komponent armii - Połączone Siły Szybkiego Rażenia.

 

Jak podkreślał prezydent, nowy element Sił Zbrojnych Ukrainy będzie łączył zdolność bojową, niezbędny komponent bezzałogowy oraz inne środki umożliwiające szybką reakcję na froncie.

ZOBACZ: Gabinet Zełenskiego o porozumieniu z Rosją. Padł dokładny termin

 

Dowódcą Połączonych Sił Szybkiego Reagowania został gen. bryg. Dmytro Wołoszyn, wcześniejszy dowódca 8. Korpusu Sił Desantowo-szturmowych ukraińskiej armii.

WIDEO: "Oni nic nie wiedzą". Ziobro zabrał głos ws. unieważnienia mu dokumentów
bp / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAKIDOWÓDZTWOKRYZYS PALIWOWYROSJASIŁY ZBROJNEŚWIATUKRAINAWOJNAWOŁODYMYR ZEŁENSKI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 