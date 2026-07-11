"Tajemnicze kule" nad USA. Pentagon odtajnił dokumenty

Świat

Pentagon odtajnił nowy pakiet dokumentów o UFO. Zawiera informacje między innymi o szybkim pojeździe nad Atlantykiem, "sześcioramiennej gwieździe" w pobliżu Chin i "tajemniczych kulach" w pobliżu Los Alamos.

Dwa ujęcia z kamer obserwacyjnych przedstawiające niezidentyfikowane obiekty powietrzne.
Departament Wojny
Materiały z nagrań odtajnionych przez Pentagon

Amerykański Departament Wojny w piątek opublikował czwarty od maja pakiet odtajnionych dokumentach o UAP i UFO. Pierwszy skrót oznacza niezidentyfikowane zjawiska powietrzne. Drugi niezidentyfikowane obiekty latające. Choć skrót UFO stał się powszechny, nie musi oznaczać obiektów pozaziemskich cywilizacji.

 

W piątek Pentagon opublikował 40 plików. To 14 dokumentów tekstowych, 19 filmów, cztery nagrania audio oraz trzy zdjęcia. Materiały pochodzą z archiwów Pentagonu, NASA, CIA, FBI i Departamentu Energii.

UFO nad oceanem i ośrodkiem broni jądrowej. Odtajniono dokumenty 

Jeden z dokumentów związanych z ostatnią z wymienionych instytucji dotyczy incydentu z 2015 roku. Niezidentyfikowany obiekt wleciał w przestrzeń powietrzną nad ośrodkiem broni jądrowej Pantex w Teksasie.

 

Funkcjonariusze zajmujący się ochroną obiektu próbowali go ścigać. W raporcie wskazali, że nie wydawał żadnych dźwięków. Nie mogli też zidentyfikować napędu obiektu. Po około dwóch minutach obiekt oddalił się.

 

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Kolejny przykład to zdarzenie nad Atlantykiem w 2020 roku. Raport amerykańskiej marynarki jest w dużej mierze ocenzurowany, ale dostępna jest relacja o obiekcie przypominającym "duży, zdeformowany balon", którego pochodzenia nie udało się ustalić.

 

Jest też relacja pilota z 2019 roku. Incydent miał miejsce nad wschodnią częścią Stanów Zjednoczonych. "Zauważyłem obiekt o sposobie lotu, jakiego nie widziałem przez 28 lat służby w Siłach Powietrznych i Marynarce Wojennej" - przekazał w raporcie pilot.

 

Śledził niewielki obiekt, który poruszał się w linii prostej "z dużą prędkością". Pilotowi udało się namierzyć obiekt, który następnie dzięki dużej prędkości zniknął z pola widzenia.

Pentagon ujawnia. Nietypowy obiekt w pobliżu Chin

W dokumentach jest też incydent z 2025 roku, zarejestrowany w pobliżu Chin. Amerykanie nad Morzem Żółtym namierzyli obiekt "przypominający sześcioramienną gwiazdę".

 

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Opublikowane pliki zawierają też zapis konferencji z 1949 roku w Los Alamos, w której uczestniczyli naukowcy zajmujący się opracowywaniem broni jądrowej. Zastanawiali się nad "zielonymi kulami ognia", zauważonymi nad laboratorium nuklearnym. Jedna z wygłoszonych teorii wiązała zjawisko z meteorytami, ale zwrócono też uwagę, że te nie zachowują się w ziemskiej atmosferze tak jak zaobserwowane "kule".

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jk / polsatnews.pl
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