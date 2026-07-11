Szef ukraińskiego IPN: Uznajemy zbrodnię wołyńską

- Kiedy objąłem stanowisko szefa UINP, od razu podkreśliłem, że cała moja działalność będzie ukierunkowana na stworzenie jak największych możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Dla mnie ekshumacja nie jest jedynie elementem dialogu. To kwestia honoru - zapewniał w rozmowie z PAP Ołeksandr Afiorow.

Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UNIP) zaznaczył także, że "niezależnie od istniejących sporów, prace te muszą być kontynuowane". Jego zdaniem, wchodzenie w impas w sprawie ekshumacji i poszukiwań nie służy ani dialogowi, ani chrześcijańskiej etyce.

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Jego zdaniem dialog między historykami, oraz znaczny postęp w pracach ekshumacyjnych i poszukiwawczych to "bezpośredni dowód na to, że strona ukraińska uznaje istnienie tragedii wołyńskiej". - Trzeba jednak zaznaczyć, że my postrzegamy ją w szerszych ramach chronologicznych - od 1939 do 1947 roku, kiedy mówimy o okresie II wojny światowej, naciskach reżimów komunistycznych oraz powstaniu tych negatywnych, tragicznych zjawisk - dodał rozmówca PAP.

Szef UINP. "Prace ekshumacyjne muszą być kontynuowane"

Odnosząc się do Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, które w Polsce obchodzi się 11 lipca, podkreślił, że "polski i ukraiński kalendarz pamięci historycznej różnią się". Podkreślił jednak, że dzień później - 12 lipca - organizowane są nabożeństwa żałobne poświęcone pamięci ofiar tragedii wojennej. Zarówno Polaków, jak i Ukraińców.

- Oczywiście, czcimy także ofiary zbrodni katyńskiej, ofiary akcji "Wisła" oraz ofiary tragedii wołyńskiej z 1943 roku i wszystkich jej kolejnych epizodów, kiedy nasze dwa narody, pozbawione własnej państwowości, walczyły o swoje prawa, znajdując się pod bagnetami nazistowskiego i komunistycznego reżimu - podkreślił Afiorow.

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Zapytany o ocenę sporu między Polską a Ukrainą wokół Stepana Bandery i Narodowego Panteonu Ukrainy odpowiedział, że "historię powinni komentować przede wszystkim historycy". - Dla mnie nie do przyjęcia jest to, że wydarzenia historyczne są dziś komentowane lekkomyślnie - zaznaczył szef UINP, podkreślając, że "mówi o obu stronach".

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bp / PAP