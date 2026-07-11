- Ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach i obywatelach polskich innych narodowości ziem wschodnich II RP - tak Donald Tusk określił zbrodnię na Wołyniu.

- Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda - podkreślił szef rządu. - Prawda to nazwanie i wskazanie winnych. Potępienie jednoznaczne tej zbrodni. To pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą zostać bezimienni, bez godnego pochówku. To nasz wspólny obowiązek - wyjaśnił premier.

Donald Tusk: W Warszawie stanie Mur Pamięci

Szef rządu zaznaczył, że "podjął skuteczne starania" o wznowienie poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej i innych "naszych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie", które nie zostały dotychczas godnie pochowane.

Pamięć nie może być sługą nienawiści. pic.twitter.com/x2fdcrZV63 — Donald Tusk (@donaldtusk) July 11, 2026

- Chcemy ocalić pamięć każdej z nich. Z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie Mur Pamięci, z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich - ogłosił Donald Tusk.

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- Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowaniu lepszej przyszłości, bez nienawiści pogardy. Europa pokoju i wzajemnego szacunku. Europa pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej Wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy - podkreślił premier.

Rocznica zbrodni na Wołyniu. "Wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy"

Tusk dodał również, że odpowiedzialność za przyszłość dzieci i wnuków, to "wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy". - Potrzebujemy solidarności wobec wspólnych zagrożeń, a solidarność zbudowana jest na fundamencie prawdy, pamięci i nadziei - zaznaczył premier.

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Na sobotę przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. 11 lipca 1943 roku doszło do tzw. krwawej niedzieli. To kulminacyjny punkt zbrodni wołyńskiej, kiedy ukraińscy nacjonaliści napadli na około 100 miejscowości polskich na Wołyniu.