Pomógł uchodźcom z Ukrainy. Skończył z 1,5 mln zł długu

Przedsiębiorca z Gorzowa Wielkopolskiego od 30 lat prowadzi hotel. W 2022 roku, gdy rozpoczęła się wywołana przez Rosję pełnoskalowa wojna w Ukrainie, zaangażował się w pomoc uchodźcom ze wschodu. Jak informuje reporterka Polsat News Dorota Wleklik przyjął on głównie kobiety z dziećmi, osoby starsze oraz z niepełnosprawnością.

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Hotel, który ma 200 pokoi, był w całości zajęty przez osoby uciekające przed wojną. Gdy właściciel hotelu wraz z działem księgowym pytali Lubuski Urząd Wojewódzki jak rozliczyć taki pobyt, uzyskali odpowiedź, że jest to pomoc humanitarna, która w Polsce nie jest objęta podatkiem.

Pomagał uchodźcom, musi zapłacić ponad milion złotych zaległości

Wszystko zmieniło się w ubiegłym roku, gdy najpierw okazało się, że trzeba zapłacić 1,2 mln złotych VAT-u, a dodatkowo 255 tys. podatku dochodowego. Właściciel zapłacił pierwszą sumę, ale w przypadku podatku dochodowego zwrócił się z prośbą o interpretację do naczelnika urzędu skarbowego.

Właściciel hotelu dowiedział się wówczas, że może liczyć na rozłożenie tej sumy na raty, jednak gdy o to wnioskował, okazało się, że urząd zajął już konta hotelu. - Można mówić o ściągnięciu całej tej sumy - relacjonuje reporterka Polsat News. Jak podkreśla mecenas reprezentujący przedsiębiorcę, takich przypadków w skali kraju może być nawet kilka tysięcy.

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- To jest ze szkodą nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich, którzy udzielali tej pomocy - mówi właściciel hotelu Les Gondor. - Kwoty, które otrzymywaliśmy to nie jest nasza statutowa działalność. Zdecydowaliśmy się tym osobom pomóc. Do teraz w hotelu jest około 60 osób i będę tym osobom pomagał tak długo, jak to będzie potrzebne i konieczne - dodaje przedsiębiorca.

Ponad milion złotych kary. Takich przypadków mogą być tysiące

Mecenas poszkodowanych skierował sprawę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wątpliwości budzi pytanie, czy taka działalność jest traktowana jako pomoc humanitarna czy działalność komercyjna. Kluczowe pytanie zadane we wniosku brzmi: "czy państwo polskie mogło wprowadzać przedsiębiorców w błąd?".

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Administracja uznaje bowiem, że jest to działalność humanitarna, jednak Krajowa Administracja Skarbowa nalicza podatki. Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów odpowiedziało, że "ocena każdej czynności pod kątem uznania jej za odpłatą, czyli podlegającą opodatkowaniu VAT, powinna być dokonywana indywidualnie, na podstawie całokształtu towarzyszących jej okoliczności faktycznych i prawnych".

"Jednocześnie informujemy, że podatnicy, którzy mają trudności ze spłatą należności podatkowych, mogą skorzystać z instrumentów wsparcia. Są to ulgi przewidziane w art. 67a paragraf 1 ordynacji podatkowej" - dodano.

Po informacjach, że właściciel został obarczony środkami do zapłaty, mieszkanki hotelu przyznały, że czują się z tym źle. - Jakiś podatek prezes był zobowiązany płacić, ale nie aż półtora miliona. On przecież nie ma aż takich zarobków, by płacić taki podatek - mówi jedna z mieszkanek. - Wszystkim tu pomagał. Interesował się nami. Gdyby nie on, pewnie bym umarła. Nie wiem, gdzie bym poszła, to mój dom - podkreśla.

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bp / polsatnews.pl