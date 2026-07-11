PiS składa uchwałę ws. Ukrainy. Czarnek apeluje do rządu

- Żądamy w tej uchwale, oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar, od rządu podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się rozwijania się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. UE nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, europejskimi. Nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się spuścizny najgorszej z możliwych - powiedział Czarnek podczas konferencji prasowej przed Pomnikiem Ofiar Wołynia w Lublinie.

Polityk PiS wskazał, że Ukraińcy nie muszą gloryfikować członków UPA. - Mają wielu bohaterów. Wojny dzisiaj, którą wywołała Rosja, ale też bohaterów z tamtych czasów. Było wcale niemało Ukraińców (…), to przypadek także mój rodzinny, którzy przechowywali Polaków - powiedział.

🇵🇱 W Lublinie, w Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze Zdzisławem Koguciukiem - pochodzącym z rodziny wołyńskiej, od lat pielęgnującym pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej i… pic.twitter.com/f43OR43NTF — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 11, 2026

PiS sprzeciwia się członkostwu Ukrainy w UE. Przemysław Czarnek zapowiada

- Ukraina nie będzie wolna i nie będzie członkiem Unii Europejskiej ani żadnych struktur europejskich, światowych, jeżeli będzie się odwoływać do tego, co się stało na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu - zaznaczył Przemysław Czarnek.

Prawo i Sprawiedliwość domaga się rozpatrzenia uchwały na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym w dniach 15-17 lipca.

Czarnek w swoim wystąpieniu wskazał, że w ramach zbrodni wołyńskiej doszło do wyniszczenia innych narodowości w sposób "najbrutalniejszy z możliwych". - Wręcz zoologiczny, jak stwierdził sam Kołodzinski (Mychajło Kołodzinski, jeden z ideologów UPA - red.). Nie mając racji, bo zwierzęta się tak nie zachowują. Tak zachowują się tylko ludzie całkowicie wypaczeni, wyprani z jakichkolwiek wartości - podkreślił.

Polityk PiS domaga się odnalezienia szczątków i budowy mogiły polskich ofiar UPA na terytorium Ukrainy.

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Na sobotę przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. 11 lipca 1943 roku doszło do tzw. krwawej niedzieli. To kulminacyjny punkt rzezi wołyńskiej, kiedy ukraińscy nacjonaliści napadli na około 100 miejscowości polskich na Wołyniu.